В Национальную гвардию Мексики приняли чихуа-хуа: новобранец уже получил форму и шлем

reuters.com

В Национальную гвардию Мексики приняли 13-месячного чихуа-хуа по кличке Командо. Он стал самым маленьким служебным псом ведомства и готовится не только выполнять роль талисмана, но и участвовать в поисково-спасательных операциях. Об этом сообщает Reuters.

Для Командо уже подготовили специальную экипировку: миниатюрные защитные очки, тактический жилет и шлем. На шлеме закрепили небольшую камеру.

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Рост собаки составляет 21 сантиметр. Несмотря на небольшие размеры, во время недавней тренировки Командо уверенно преодолевал лестницы и другие препятствия вместе с более крупными служебными собаками.

Национальная гвардия взяла Командо около полугода назад в северном мексиканском штате Чиуауа, в честь которого названа порода. Его пожилые хозяева больше не могли о нем заботиться.

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Теперь чихуа-хуа участвует в общественных церемониях, школьных мероприятиях и встречах с местными жителями. Он также появился на параде в честь Дня независимости Мексики, стал героем мемов и обзавелся собственным анимационным образом.

По словам лейтенанта Деборы Эрнандес, Командо разрушает стереотип о том, что в Национальной гвардии могут служить только крупные собаки. Кроме того, он помогает ведомству налаживать более теплые отношения с обществом и напоминает гражданам, что за формой полицейских стоят обычные люди.

Всего в Национальной гвардии Мексики служат около 350 собак, преимущественно немецкие овчарки и лабрадоры-ретриверы. Представители ведомства считают, что Командо помогает смягчить образ структуры, подчиняющейся армии.