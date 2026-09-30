В Италии сегодня бастуют авиадиспетчеры: возможны задержки и отмены рейсов

Пассажиров, которые 30 сентября летят в Италию или из Италии, предупреждают о возможных задержках и отменах рейсов из-за национальной забастовки сотрудников службы управления воздушным движением ENAV.

Как сообщает итальянская ENAV, забастовка продлится четыре часа - с 13:00 до 17:00 по местному времени. Ее объявил профсоюз Uiltrasporti. Одновременно запланированы локальные забастовки в аэропортах Милан-Линате, Неаполя, Болоньи и Бари.

Читайте нас также Google News Facebook

При этом итальянское законодательство предусматривает защищенные временные интервалы, когда авиасообщение должно осуществляться в обычном режиме. Это периоды с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00.

Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC) также опубликовало специальный список рейсов, которые должны быть выполнены во время забастовки.

Пассажирам рекомендуется перед поездкой в аэропорт проверить актуальный статус своего рейса непосредственно у авиакомпании.

Читайте

Почему бастуют сотрудники ENAV

По данным Uiltrasporti, решение о забастовке связано сразу с несколькими нерешенными трудовыми вопросами.

Профсоюз называет среди причин отсутствие нового дополнительного коллективного соглашения, снижение покупательной способности работников, нехватку персонала, проблемы с организацией смен и задержки инвестиций в инфраструктуру.

В Uiltrasporti заявляют, что эти вопросы остаются нерешенными уже несколько месяцев. Профсоюз рассчитывает на переговоры с новым руководством компании и предупреждает, что при отсутствии прогресса возможны новые акции протеста.

По предварительным данным еще одна забастовка авиадиспетчеров в Италии запланирована на 16 октября. Она продлится 24 часа.