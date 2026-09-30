Трамп запустил портал America.gov с использованием искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп представил новый государственный портал America.gov, работающий с использованием искусственного интеллекта. Он должен стать единым сервисом, через который американцы смогут получать информацию и пользоваться федеральными услугами, сообщает Bloomberg.

Новый портал объединяет информацию более чем с 29 000 государственных сайтов. Вместо поиска нужного ведомства и перехода с одной страницы на другую пользователь сможет задать вопрос обычным языком и получить ответ на основе официальных государственных источников.

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Например, через America.gov можно узнать, как получить государственные пособия, оформить или продлить паспорт, зарегистрироваться в программе Medicare или найти необходимую информацию о социальном обеспечении.

Трамп также подписал указ, предусматривающий интеграцию ориентированных на граждан цифровых сервисов федеральных ведомств с America.gov.

«Весь этот интерфейс попадет прямо в наш великий, блестящий разум, суперразум», - заявил президент, рассказывая о новом портале.

Пока America.gov прежде всего помогает искать информацию и ориентироваться в госуслугах. В дальнейшем возможности системы планируется расширить: предполагается, что через единый интерфейс пользователи смогут не только получать ответы, но и выполнять определенные операции - например, заполнять заявления и продлевать документы.

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Проектом занимается Национальная студия дизайна Белого дома (National Design Studio), которую возглавляет сооснователь Airbnb Джо Геббиа, назначенный первым главным дизайнером правительства США. Задача команды - сделать взаимодействие американцев с федеральными ведомствами проще и понятнее.

При создании America.gov использовались технологии искусственного интеллекта Gemini и Grok

Презентация портала состоялась в рамках мероприятия в Вашингтоне, посвященного развитию искусственного интеллекта. В нем участвовали руководители крупнейших технологических компаний, в том числе Илон Маск, Дженсен Хуанг и Дэйв Лимп.

Трамп в последнее время неоднократно выступал за ускоренное развитие искусственного интеллекта в США, связывая это в том числе с технологической конкуренцией с Китаем.

Президент также предложил использовать вместо привычного термина «искусственный интеллект» выражение «суперинтеллект» - Super Intelligence, или SI. По его словам, такое название звучит лучше.