30 сентября 2026, 15:30

Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»

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Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»

Президент США Дональд Трамп рассматривает на должность «царя ИИ» директора национальной разведки Джея Клейтона, сообщает Axios.

«У меня есть кандидатура. <…> Клейтон - хороший человек. <…> Это хорошая идея», - заявил Трамп изданию.

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По словам президента США, он рассчитывает выбрать кандидата в течение трех-четырех дней.

Клейтон возглавляет национальную разведку США, объединяющую 18 ведомств, и является главным советником президента по вопросам разведки. На слушаниях по его утверждению в июле он заявил, что искусственный интеллект представляет для разведывательного сообщества одновременно возможность и угрозу.

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Ранее должность «царя ИИ» занимал венчурный инвестор Дэвид Сакс. Он покинул пост в марте после окончания срока своего статуса специального государственного служащего, однако продолжил работать в качестве внешнего советника.

В американской политике «царь» (czar) - неофициальное обозначение высокопоставленного чиновника, назначенного президентом для руководства или координации определенного направления. Это не отдельная официальная должность с единым юридическим статусом: полномочия зависят от конкретного назначения.

Точные полномочия «царя ИИ» пока не определены, отмечает Axios. Ранее Трамп заявлял о намерении создать «Силы ИИ» - новое государственное ведомство, связанное с вопросами искусственного интеллекта. «В ближайшем будущем я объявлю «царя» по ИИ - подавать заявки следует только людям с высоким IQ!» - сообщил американский лидер 19 сентября.

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