Топ-10 авиакомпаний мира с лучшим Wi-Fi на борту: в списке только одна европейская

Бортовой Wi-Fi давно стал важной частью сервиса авиакомпаний. Но качество интернет-соединения сильно различается. Skytrax составил рейтинг 10 перевозчиков с лучшим Wi-Fi на борту. В списке оказалась только одна европейская авиакомпания.

Рейтинг возглавила Qatar Airways. Авиакомпания одной из первых начала внедрять Starlink - спутниковый интернет-сервис с глобальным покрытием.

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Второе место досталось американской Delta Air Lines, третье - United Airlines. Далее расположились Alaska Airlines, jetBlue Airways и Hawaiian Airlines. На седьмом месте - Singapore Airlines.

Восьмую строчку заняла первая и единственная европейская авиакомпания в первой десятке - Virgin Atlantic. Британский перевозчик использует спутниковый интернет Starlink и объявил, что начнет устанавливать его на своих самолетах в июле 2025 года. К 2027 году Starlink должен быть доступен на всем флоте авиакомпании. Для участников бесплатной программы лояльности Flying Club интернет будет бесплатным.

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Девятое место заняла тайваньская EVA Air, а десятку замкнула авиакомпания ОАЭ Emirates.

Skytrax составляла рейтинг в рамках World Airline Awards. Номинация за лучший бортовой Wi-Fi появилась в премии впервые в 2026 году.

Премия World Airline Awards существует с 1999 года и основана на опросах пассажиров об их удовлетворенности услугами авиакомпаний.

В этом году лучшей авиакомпанией пассажиры назвали Singapore Airlines. Второе место заняла Qatar Airways, третье - Cathay Pacific Airways. Самой высоко оцененной европейской авиакомпанией стала Turkish Airlines, занявшая пятое место. Air France оказалась на седьмой позиции.

Топ‑10 авиакомпаний с лучшим бортовым Wi‑Fi