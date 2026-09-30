Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)

Инцидент на борту авиакомпании FlyDubai стал одним из самых шокирующих авиационных происшествий последних лет. Во время полёта второй пилот несколько раз ударил ножом командира воздушного судна, и попытался перехватить управление самолётом, чтобы направить его в землю, сообщает Oxu.Az.

Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте

Пока в кабине пилотов происходила кровавая схватка, Boeing стремительно терял высоту - более 150 метров каждую секунду. Вертикальная скорость снижения составила около 567 км/ч - это быстрее, чем скорость свободного падения человеческого тела без парашюта (около 200 км/ч). За 29 секунд самолёт потерял примерно 4.5 км высоты.

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Представить, что в эти секунды переживали пассажиры, невозможно без содрогания. Люди оказались заложниками ситуации, в которой их жизнь зависела от исхода рукопашной схватки в кабине пилотов.

Хроника нападения: нож, сигнал бедствия и штурм кабины

Согласно предварительным итогам расследования, пилот напал на командира первым. Утверждается, что второй пилот несколько раз ударил командира ножом и попытался получить контроль над воздушным судном. Он внезапно направил самолёт в землю с намерением разбить его вместе со всеми пассажирами на борту.

Самолёт подал сигнал бедствия на высоте 2133 метра, а затем начал резкое снижение. По свидетельствам пассажиров, именно в этот момент второй пилот нанёс командиру воздушного судна ножевые ранения.

Спасение пришло от экипажа и пассажиров - нескольким членам бортовой команды и находившимся на борту людям удалось прорваться через бронированную дверь кабины пилотов и обезвредить нападавшего. Этот момент стал решающим: без вмешательства извне катастрофа была бы неизбежной.

Израиль расследует инцидент как террористический акт

Борт совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Служба безопасности Израиля рассматривает произошедшее как спланированный террористический акт крупного масштаба.

Как заявил журналист издания N12News Сегал, в результате оценки ситуации и свидетельств пассажиров Израиль ведёт расследование инцидента как полноценного теракта. По словам высокопоставленного израильского чиновника, удалось предотвратить катастрофу колоссальных масштабов.

Второй пилот в настоящее время находится на допросе, и всё больше данных указывает на то, что он намеревался захватить управление лайнером и разбить его вместе со всеми, кто был на борту.

Все рейсы авиакомпании Flydubai, прибывающие в главный аэропорт Израиля - аэропорт Бен-Гурион, - теперь направляются на специальную площадку для дополнительной проверки безопасности. Каждый борт из ОАЭ проходит тщательный досмотр.

Следствие продолжает полный анализ и оценку произошедшего. Если версия теракта подтвердится, это станет одним из наиболее серьёзных инцидентов в гражданской авиации со времён трагедии Germanwings и поставит вопрос о кардинальном пересмотре системы проверки лётного состава во всём мире.

Кроме того, у 9-го и 14-го каналов ТВ Израиля появилась информация о том, что пилоты экстренно севшего в саудовском аэропорту лайнера FlyDubai оказались подданными Омана и ОАЭ, виновником инцидента мог быть оманец.

Израильское издание Walla уточняет, что вторым пилотом был гражданин Омана, а командиром самолёта - гражданин ОАЭ.

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На кадрах запечатлён пассажир по имени Янив - тот самый мужчина, который вступил в схватку с вооружённым нападавшим. Его одежда залита кровью.

По словам одного из находившихся на борту, член экипажа нанёс пилоту ножевое ранение и вывел из строя часть бортовых систем самолёта. В этот критический момент пассажир Янив вместе с ещё одним мужчиной ворвались в кабину пилотов и сумели обезвредить нападавшего.

Тот же пассажир утверждает, что по невероятному стечению обстоятельств на борту находились ещё два пилота, летевших в служебную командировку. Именно они после инцидента взяли управление на себя и смогли посадить Boeing в Саудовской Аравии.

По альтернативной версии, конфликт мог возникнуть между пассажирами.

«Думали, что погибнут», - рассказала мать одной из пассажирок, находившихся на борту. Во время полёта девушка услышала крики о помощи в салоне. Один из мужчин достал нож и попытался напасть на пассажирку. Пилот схватил его за руку и прижал к полу. После этого самолёт начал терять управление, в салоне началась паника.

«Самолёт начал терять управление. Все люди кричали, думая, что они погибнут. Через несколько минут два других пилота взяли управление самолётом», - сообщила женщина.

WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai. - Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l - Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Одна из пассажирок самолёта в эфире 15-го канала Израиля поделилась подробностями произошедшего: «Мы слышали крики в самолёте. Затем открыли кабину пилотов и увидели кровь, и кто-то ударил пилота складным ножом. Мы молились «Шма Исраэль». Израильтяне обезвредили нападавшего. Вместе с экипажем мы совершили аварийную посадку. Были моменты, когда мы думали, что не выживем».

По словам других пассажиров, из кабины экипажа раздавались громкие крики, а рядом с дверью была обнаружена кровь. На борту находилось 180 человек, из которых около 100 - граждане Израиля. Именно израильские пассажиры, по свидетельствам очевидцев, помогли обезвредить нападавшего.