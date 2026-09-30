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Пилоты Flydubai подрались во время полета: самолет подал сигнал о возможном захвате

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Пилоты Flydubai подрались во время полета: самолет подал сигнал о возможном захвате

Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после происшествия в кабине пилотов.

Как сообщает Reuters, причиной тревоги, по словам израильского чиновника, стала драка между двумя пилотами. Из-за переданных самолетом аварийных сигналов первоначально возникли опасения, что воздушное судно могли захватить.

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Инцидент произошел на рейсе FZ1073, который выполнял Boeing 737. Когда самолет находился в воздушном пространстве Иордании, он передал аварийный код 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию. Через несколько минут последовал код 7500, который используется при незаконном вмешательстве в управление воздушным судном, в том числе при захвате.

Позднее самолет снова передал код 7700, изменил маршрут и направился в Саудовскую Аравию. Он благополучно приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе страны. Эти данные приводит сервис отслеживания полетов Flightradar24.

Как сообщает израильский телеканал Channel 12,  между двумя пилотами самолета произошел конфликт. Отмечается, что во время конфликта один из пилотов потерял сознание, в связи с чем и был передан аварийный сигнал.

Сообщение о возможном захвате пассажирского самолета вызвало серьезную реакцию израильских властей.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что произошедшее не было попыткой угона самолета. Газета Yedioth Ahronot пишет, что премьер-министр  после получения информации о переданных самолетом сигналах экстренно созвал совещание с высокопоставленными представителями силовых структур. А начальник Генерального штаба Эяль Замир обсудил происходящее с военным руководством и представителями ВВС.

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Впоследствии канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что произошедшее не рассматривается как захват самолета.

Что рассказали пассажиры

Как сообщает Associated Press, пассажиры рейса связались с израильским 12-м телеканалом и рассказали, что слышали крики в передней части самолета, связанные с происходившим в кабине пилотов.

По их словам, перед посадкой самолет резко снизился.

После приземления пассажиры некоторое время оставались на борту. Вокруг самолета находились сотрудники саудовских служб безопасности.

Все находившиеся на борту люди, согласно поступившим сообщениям, были в безопасности.

Что сообщила авиакомпания

Flydubai подтвердила, что на рейсе FZ1073 произошел инцидент и самолет благополучно приземлился в Табуке.

В заявлении, которое приводит AP, перевозчик сообщил, что его сотрудники взаимодействуют с соответствующими ведомствами, а дополнительная информация будет опубликована после уточнения обстоятельств. При этом в приведенном AP комментарии авиакомпания не назвала причину происшествия.

По информации британского издания The Sun, Flydubai организовала отправку резервного самолета, чтобы доставить пассажиров в Тель-Авив.

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