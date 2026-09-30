30 сентября 2026, 19:40 Наталья Гудемчук

Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора

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Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора

Казнь заключенной 50-летней Кристы Пайк из американского штата Теннесси была приостановлена за час до назначенного срока. Федеральный апелляционный суд заявил, что ему требуется дополнительное время для рассмотрения аргументов ее защиты.

Пайк ожидала исполнения смертного приговора с 1996 года, после того как ее признали виновной в убийстве. Если бы приговор был приведен в исполнение, Пайк стала бы первой женщиной, казненной в штате Теннесси более чем за 200 лет. При этом с 1970-х годов в США были казнены 18 женщин и 1663 мужчины.

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Решение федерального апелляционного суда было принято несмотря на то, что Верховный суд США уже отклонил ходатайство об отсрочке казни. В начале этой недели губернатор Теннесси также отказался удовлетворить просьбу Пайк о помиловании.

Пайк было 18 лет, когда она вместе со своим бойфрендом Тадарилом Шиппом убили 19-летнюю Коллин Слеммер, с которой познакомились в лагере профессиональной подготовки для подростков с проблемным поведением.

Убийство вызвало широкий резонанс из-за своей жестокости. На груди Слеммер была вырезана пентаграмма, которую следствие рассматривало как символ сатанинского ритуала.

Пайк утверждала, что Коллин оскорбила ее и пыталась увести у нее бойфренда. Двое других воспитанников лагеря позже заявили, что Пайк хвасталась убийством до и после его совершения, а также показывала им кусок черепа жертвы.

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Через год Пайк приговорили к смертной казни. Шипп, которому на тот момент было 17 лет, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.

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Позже защита Пайк представила документальные свидетельства сексуального насилия, которому она подвергалась в детстве, а также жизни в условиях пренебрежения и безнадзорности. Адвокаты считают, что присяжные в 1996 году не могли учесть эти обстоятельства в полной мере.

Защита утверждает, что если бы Пайк предстала перед судом сегодня с таким прошлым, ей не назначили бы смертную казнь даже при доказанной вине.

Адвокаты также отмечали, что представители штата Теннесси на протяжении многих лет заявляли в суде, что Пайк лгала о сексуальном насилии в детстве. Однако на недавнем слушании, посвященном способу исполнения приговора, представители штата заявили, что не оспаривают факт сексуального насилия и изнасилования Пайк.

В среду судьи Апелляционного суда шестого округа заявили, что им требуется дополнительное время для рассмотрения аргументов защиты по делу Пайк.

google news Подпишитесь на нас
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора

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