30 сентября 2026, 14:33

Где пьют больше всего кофе: названы страны-лидеры - первая в пересчёте на человека удивляет

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Где пьют больше всего кофе: названы страны-лидеры - первая в пересчёте на человека удивляет

США остаются крупнейшим потребителем кофе в мире, почти вплотную к ним приблизилась Бразилия. Но если пересчитать кофе на одного жителя, картина совершенно меняется: на первые места выходят небольшие европейские страны, а абсолютным лидером становится Люксембург.

Международная организация кофе (International Coffee Organization, ICO) обновила данные о мировом производстве и потреблении одного из самых популярных напитков планеты.

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По итогам кофейного года 2025/26, который длится с октября по сентябрь, мировое потребление оценивается в 180,6 млн мешков по 60 кг. Годом ранее показатель достиг рекордных 182,2 млн мешков, поэтому за год спрос сократился примерно на 0,8%.

Какие страны пьют больше всего кофе

По абсолютному объёму уверенно лидируют Соединённые Штаты. На американский рынок приходится около 24,6 млн 60-килограммовых мешков кофе в год.

Совсем немного уступает Бразилия - крупнейший производитель кофе одновременно является одним из крупнейших его потребителей.

Первая десятка выглядит так:

  1. США - 24,6 млн мешков
  2. Бразилия - 23,5 млн
  3. Германия - 9,59 млн
  4. Япония - 6,25 млн
  5. Индонезия - 6,04 млн
  6. Италия - 5,85 млн
  7. Франция - 5,84 млн
  8. Китай - 5,42 млн
  9. Вьетнам - 5,2 млн
  10. Россия - 4,37 млн

Интересно, что Италия, которая ассоциируется с эспрессо едва ли не сильнее любой другой страны, занимает по общему объёму лишь шестое место. Это объясняется прежде всего размером населения: рейтинг показывает количество потребляемого кофе в стране в целом, а не любовь отдельного человека к напитку.

Китай всё активнее переходит на кофе

Особенно заметно меняется кофейная культура в Азии.

Среди стран первой десятки наиболее быстро с 2020 года росло потребление в Китае - на 13,8%. Во Вьетнаме рост составил около 5,5%.

Напротив, в Японии показатель снизился примерно на 2,7%, в России - на 1,7%. ПРАЙМ

А где пьют больше всего на одного человека?

Но абсолютные объёмы - только половина истории.

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Если пересчитать потребление на каждого жителя, США, Бразилия и Китай исчезают с вершины рейтинга.

Первое место занимает Люксембург - около 19,85 кг кофе на человека в год.

Далее следуют:

  • Мальдивы - 14,4 кг
  • Финляндия - 9,58 кг
  • Андорра - 8,67 кг
  • Норвегия - 8,18 кг

Для сравнения, в России показатель составляет примерно 1,8 кг на человека в год.

При этом данные Люксембурга и Мальдив стоит воспринимать с некоторой осторожностью именно как показатель фактического бытового потребления каждого местного жителя. В небольших странах на статистику продаж могут сильнее влиять туристы, приграничная торговля и относительно маленькая численность постоянного населения.

Кофе впервые за несколько лет может оказаться в избытке

Наиболее интересная новость в свежем отчёте ICO касается даже не рейтинга стран.

Организация оценивает мировое производство кофе в сезоне 2025/26 в рекордные 183,6 млн мешков - на 4,4% больше, чем годом ранее. При потреблении в 180,6 млн мешков предложение превышает спрос примерно на 3 млн мешков.

Это первый ожидаемый профицит после четырёх последовательных кофейных лет дефицита.

Производство арабики оценивается в 104,4 млн мешков, робусты - в 79,2 млн. Южная Америка остаётся главным кофейным регионом мира и даёт около 46% мирового производства.

Увеличение предложения уже стало одним из факторов давления на биржевые цены кофе. В сентябре фьючерсы на арабику опускались к минимумам за несколько месяцев на фоне ожиданий хорошего урожая и увеличения поставок из Бразилии.

 

google news Подпишитесь на нас
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