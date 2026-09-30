30 сентября 2026, 15:16

«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ

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«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ

30 сентября авиарейс компании FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, оказался в центре инцидента, который израильские официальные лица уже сравнивают с терактами 11 сентября 2001 года.

Как писал портал Mixnews, через полтора часа после вылета второй пилот совершил нападение с ножом на командира воздушного судна прямо в кабине. Самолет передал код 7700 (общая тревога), который затем сменился на код 7500 - международный сигнал угона или захвата. Одновременно борт резко отклонился от курса и начал стремительное снижение, потеряв половину высоты менее чем за минуту.

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Израильский портал Walla выступил с шокирующим заявлением: один из раненых пилотов мог скончаться от полученных ножевых ранений. Эта информация на данный момент официально не подтверждена ни авиакомпанией, ни властями Саудовской Аравии, однако кадры, распространившиеся в социальных сетях, свидетельствуют о крайне тяжелом состоянии пострадавших.

Согласно последним данным израильских СМИ, в том числе 9-го канала, нападавший - второй пилот, гражданин Омана - атаковал капитана воздушного судна, гражданина ОАЭ, с криками «Аллаху Акбар!». По свидетельствам очевидцев, пассажиры услышали крики из кабины, прорвались туда и обнаружили «огромное количество крови».

На видеозаписях, попавших в Сеть, запечатлен окровавленный член экипажа, лежащий на полу салона в окружении пассажиров. Ему оказывают первую помощь, звучат настоятельные требования оставаться в сознании до момента приземления. Неподалеку от него спасают ещё одного раненого.

«Нам удалось обезвредить нападавших, мы готовимся к посадке», - произнес на камеру один из пассажиров, на лице которого видна кровь. Он добавил: «Место нам незнакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы, помощь нужна только пилоту».

Самолет направился на экстренную посадку в саудовский город Табук, расположенный на северо-западе Саудовской Аравии. Именно израильские пассажиры набросились на нападавшего и смогли его обезвредить. Раненому капитану оказывали помощь оказавшиеся на борту врач и медсестра - по стечению обстоятельств, которое, возможно, спасло ему жизнь.

Кроме того, распространившиеся из аэропорта города Табук фото показывают значительные повреждения хвостовой части самолета FlyDubai, выполнявшего рейс FZ1073, после утреннего инцидента.

Израильские СМИ существенно расходятся в данных о личностях членов экипажа. Первоначально телеканал Channel 12 сообщал, что командир воздушного судна - российского происхождения, а второй пилот - украинского. Однако 9-й канал Израиля и издание Walla впоследствии опровергли эту информацию, заявив, что напавший второй пилот является гражданином Омана, а пострадавший капитан - гражданином ОАЭ.

Авиакомпания FlyDubai официально не раскрывает ни личности, ни гражданство членов экипажа. Однако, по данным 9-го канала, совершивший нападение пилот устроился в компанию менее года назад.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: террористический акт и острое психическое расстройство пилота. По оценкам израильской стороны, версия о террористическом мотиве набирает всё больше оснований. Высокопоставленный израильский источник охарактеризовал инцидент как событие, которое «едва не стало катастрофой масштаба 11 сентября».

Реакция израильского руководства оказалась незамедлительной и масштабной. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир отменил запланированный визит в США, где он должен был провести встречи с руководством Объединенного комитета начальников штабов и командующим Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM). На всех авиарейсах, связанных с Израилем, введены усиленные меры безопасности.

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