Директор Эйфелевой башни подал в отставку на фоне сексистского скандала

Генеральный директор компании, управляющей Эйфелевой башней, Патрик Бранко Руво покинет свой пост в конце 2026 года. Решение последовало после громкого скандала вокруг визита индуистской делегации, во время которого сотрудниц башни попросили не контактировать с гостями.

Об уходе руководителя Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) сообщила сама компания. Независимое расследование выявило ряд ошибок и нарушений при подготовке официальных визитов, которые, по формулировке SETE, привели к «неприемлемой ситуации» 5 сентября.

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В тот день Эйфелеву башню посетили представители международной индуистской организации Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). По данным SETE, при организации визита прозвучала просьба свести к минимуму взаимодействие делегации с женщинами.

В результате некоторые сотрудницы были временно отстранены от своих рабочих мест, других заменили мужчины, а женщинам предписали не появляться в определенных зонах во время нахождения там гостей. Работники сочли такие меры дискриминационными и противоречащими принципам равенства. Скандал привел к забастовке сотрудников и временному закрытию Эйфелевой башни.

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Сама BAPS позднее заявила, что не требовала исключать женщин из числа обслуживающего персонала. Организация объяснила, что присутствовавшие в делегации монахи придерживаются религиозных обетов, ограничивающих физический контакт с женщинами, и принесла извинения за причиненные неудобства.

Руководство SETE признало, что подобные условия не должны были быть приняты. Компания заявила о намерении изменить процедуры организации официальных визитов и провести для сотрудников дополнительные программы по вопросам равенства и недискриминации. Власти Парижа также принесли извинения за нарушение одного из основных республиканских принципов - равенства.

Патрик Бранко Руво возглавляет SETE с ноября 2018 года. Еще до объявления о его уходе ситуация вокруг руководства Эйфелевой башни оказалась под пристальным вниманием: Le Monde писал о напряженности внутри компании и других проблемах в ее управлении.