В Англии создали портрет из 11 тысяч тыкв и кабачков: он попал в «Книгу рекордов Гиннесса»

На британской ферме Sunnyfields в графстве Хэмпшир создали гигантский портрет знаменитого натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо из примерно 11 тысяч тыкв и кабачков. Необычная работа, посвященная его 100-летию, официально установила мировой рекорд.

Площадь мозаики составила 218,19 квадратного метра. Таким образом Sunnyfields побила собственное прошлогоднее достижение - в 2025 году здесь создали портрет Оззи Осборна площадью 212 квадратных метров, сообщает BBC.

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Новый рекорд официально подтвердил представитель Guinness World Records Правин Патель.

На гигантской картине улыбающийся Аттенборо изображен с лягушкой на руке. Все оттенки изображения созданы исключительно за счет естественных цветов разных сортов тыкв и кабачков.

Над портретом работала команда из 18 человек. На сборку всей композиции ушло около пяти часов, а для перемещения тысяч тыкв использовали три телескопических погрузчика.

Одной из самых сложных задач оказалось лицо Аттенборо. Создавший проект художник Эндрю Бега изучил несколько фотографий телеведущего, прежде чем остановиться на изображении, которое можно было упростить для огромной мозаики и при этом сохранить узнаваемые черты. Особенно трудно было воспроизвести глаза и рот.

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Героя нынешней композиции выбрали не сами владельцы фермы. В социальных сетях они предложили публике решить, чей портрет должен появиться в этом году. Среди сотен предложений Дэвид Аттенборо оказался явным фаворитом.

Выбор оказался особенно символичным: 8 мая знаменитому британскому натуралисту исполнилось 100 лет.

Создать рекордную мозаику в этом году было непросто еще и из-за погоды. Жара и недостаток дождей осложнили выращивание тыкв и кабачков, причем урожай оказался мельче обычного. Ради увеличения площади картины пришлось даже расширить искусственную насыпь, на которой выкладывают композицию, добавив около 20 тонн грунта.

Гигантские картины из тыкв уже стали традицией Sunnyfields. Все началось несколько лет назад с гораздо более скромных композиций. В 2023 году ферма впервые попала в Книгу рекордов Гиннесса с мозаикой площадью 193,35 квадратного метра, изображавшей Джека Скеллингтона - героя мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством».

В 2025 году появился портрет Оззи Осборна площадью 212 квадратных метров. А теперь рекорд вновь побит - благодаря 11 тысячам тыкв, Дэвиду Аттенборо и одной маленькой лягушке.