30 сентября 2026, 18:05 Наталья Гудемчук

25% к продолжительности жизни: британские ученые испытали на животных препарат против старения

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25% к продолжительности жизни: британские ученые испытали на животных препарат против старения

Экспериментальный препарат 991 увеличил продолжительность жизни дрожжей, нематод и плодовых мушек на 25%. Исследователи из Великобритании считают, что результаты могут помочь лучше понять механизмы старения, однако до испытаний подобных препаратов на людях еще далеко.

Препарат напрямую активирует белок AMPK, который иногда называют «датчиком топлива» клетки. Он отслеживает доступное количество энергии и при ее нехватке переводит клетки в более экономный режим: ограничивает энергозатратные процессы и активирует системы, которые помогают получить дополнительную энергию.

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AMPK естественным образом активируется во время физических нагрузок, голодания и других видов стресса. Белок также связан с обменом веществ, воспалением и восстановлением поврежденных клеток. Некоторые лекарства, в том числе метформин, способны активировать AMPK, но делают это косвенно.

В новом исследовании ученые использовали препарат 991, чтобы воздействовать на AMPK напрямую. Дрожжей, червей и мух выбрали из-за короткой продолжительности их жизни. Нематоды в лаборатории живут около трех недель, а плодовые мушки - около трех месяцев.

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«Наше исследование - первое доказательство того, что прямое воздействие препарата на AMPK может продлевать жизнь живых организмов», - отмечает руководитель группы метаболизма окислительно-восстановительных процессов Британского совета по медицинским исследованиям Хелена Кошеме.

Теперь исследователи планируют проверить действие препарата на мышах. При этом ученые подчеркивают, что результаты экспериментов на трех видах организмов еще не означают, что препарат сможет замедлять старение у людей.

«Способность сделать людей более здоровыми на протяжении более долгого времени, например воздействуя на энергетический баланс с помощью AMPK, стала бы большим прорывом в биомедицине», - говорит профессор Филипе Кабрейру.

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