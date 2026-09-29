Во Франции началась масштабная забастовка: бастуют пожарные, врачи, учителя, полиция

Во Франции во вторник, 29 сентября, началась общенациональная забастовка работников государственного сектора. По всей стране запланированы около 170 митингов и демонстраций.

Участники требуют повышения зарплат и выступают против очередной заморозки индексного показателя, используемого при расчете оплаты труда госслужащих, сообщает France 24.

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Акция проходит за несколько дней до предоставления проекта госбюджета Франции на 2027 год. Профсоюзы рассчитывают с помощью массовой мобилизации оказать давление на правительство до публикации документа.

Одновременно организаторы хотят привлечь внимание к положению государственных служащих на фоне начавшейся президентской кампании.

В Париже выйдут тысячи пожарных

Одной из самых заметных частей акции станет отдельное шествие пожарных. После лета, отмеченного масштабными лесными пожарами, они намерены пройти маршем по Парижу, а затем присоединиться к общей демонстрации работников государственного сектора.

Ожидается участие от 5000 до 10 000 пожарных. Среди их требований - увеличение численности профессиональных пожарных и улучшение условий труда.

В основной парижской демонстрации, по предварительным оценкам, могут принять участие от 20 000 до 40 000 человек, не считая пожарных.

Учителя, больницы и полиция

Забастовка затронула образовательные учреждения. Один из крупнейших профсоюзов учителей начальных школ прогнозировал участие в акции около 40% педагогов детских садов и начальных школ.

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Также в стране продолжаются блокировки отдельных лицеев. Ученики протестуют из-за переполненных классов, нехватки учителей и проблем с организацией обучения.

К мобилизации присоединились также сотрудники больниц, службы занятости France Travail и полиции. Профсоюзы требуют повышения зарплат, увеличения численности персонала и улучшения условий труда.

Транспорт: серьезного коллапса не ожидается

На железнодорожном и городском общественном транспорте последствия забастовки, как ожидается, будут сравнительно небольшими.

RATP прогнозировала обычное движение большинства видов транспорта в Париже. SNCF предупреждала главным образом об отдельных изменениях на пригородных линиях региона Иль-де-Франс.

В частности, перебои возможны на линиях RER C, D и E, а также Transilien R и V.

Забастовка затронет и авиасообщение. Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) попросило авиакомпании сократить часть программы полетов в аэропортах Париж - Шарль-де-Голль и Марсель-Прованс. Эта мера должна помочь ограничить последствия забастовки и обеспечить безопасность воздушного движения.

Профсоюзы хотят повлиять на правительство накануне представления бюджета Франции на 2027 год и призывают власти увеличить финансирование государственного сектора.