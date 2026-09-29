Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

Во Франции во вторник, 29 сентября, проходит общенациональная забастовка работников государственного сектора. Профсоюзы организовали по всей стране около 170 митингов и шествий, протестуя против заморозки зарплат и сокращения ресурсов государственных служб.

К забастовке призвали основные профсоюзные объединения французской госслужбы. В акции участвуют работники образования и здравоохранения, сотрудники местных администраций, пожарные и другие категории государственных служащих.

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В Париже демонстранты идут от площади Республики к площади Нации. К протесту присоединились и пожарные, которые проводят собственную многодневную кампанию с требованиями увеличить финансирование пожарно-спасательных служб и улучшить условия труда.

Главной причиной недовольства стали планы правительства на 2027 год. Власти намерены вновь заморозить стоимость так называемого индексного пункта, который используется при расчете зарплат большинства французских госслужащих. Профсоюзы требуют его существенного повышения и индексации с учетом инфляции.

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Организаторы протестов также заявляют, что государственным учреждениям не хватает сотрудников и финансирования, тогда как нагрузка на работников продолжает расти.

Особенно остро проблему поднимают пожарные. Их протест проходит после тяжелого сезона природных пожаров. По данным МВД Франции, уже к концу июля с начала сезона в стране произошло около 14,3 тысячи пожаров, а огонь прошел примерно 119 тысяч гектаров территории. Власти называли ситуацию беспрецедентной и связывали ее с засухой и другими неблагоприятными погодными условиями.

Акция проходит за два дня до представления проекта французского бюджета на 2027 год, поэтому профсоюзы рассчитывают оказать давление на правительство еще до начала его парламентского рассмотрения.