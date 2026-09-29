29 сентября 2026, 20:26

Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

google news Подпишитесь на нас
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

Во Франции во вторник, 29 сентября, проходит общенациональная забастовка работников государственного сектора. Профсоюзы организовали по всей стране около 170 митингов и шествий, протестуя против заморозки зарплат и сокращения ресурсов государственных служб.

К забастовке призвали основные профсоюзные объединения французской госслужбы. В акции участвуют работники образования и здравоохранения, сотрудники местных администраций, пожарные и другие категории государственных служащих.

Читайте нас также

В Париже демонстранты идут от площади Республики к площади Нации. К протесту присоединились и пожарные, которые проводят собственную многодневную кампанию с требованиями увеличить финансирование пожарно-спасательных служб и улучшить условия труда.

Главной причиной недовольства стали планы правительства на 2027 год. Власти намерены вновь заморозить стоимость так называемого индексного пункта, который используется при расчете зарплат большинства французских госслужащих. Профсоюзы требуют его существенного повышения и индексации с учетом инфляции.

Читайте Mixer
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

Два продукта и холодильник: шоколадный десерт с яблоками
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

Свитер навыпуск после 45: 9 сочетаний без лишнего объёма
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

Юмор за день и Игорь

Почему рис в ёжиках остаётся твёрдым и как это исправить

Организаторы протестов также заявляют, что государственным учреждениям не хватает сотрудников и финансирования, тогда как нагрузка на работников продолжает расти.

Особенно остро проблему поднимают пожарные. Их протест проходит после тяжелого сезона природных пожаров. По данным МВД Франции, уже к концу июля с начала сезона в стране произошло около 14,3 тысячи пожаров, а огонь прошел примерно 119 тысяч гектаров территории. Власти называли ситуацию беспрецедентной и связывали ее с засухой и другими неблагоприятными погодными условиями.

Акция проходит за два дня до представления проекта французского бюджета на 2027 год, поэтому профсоюзы рассчитывают оказать давление на правительство еще до начала его парламентского рассмотрения.

 

google news Подпишитесь на нас
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

Два продукта и холодильник: шоколадный десерт с яблоками
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста

Свитер навыпуск после 45: 9 сочетаний без лишнего объёма

В мире

Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
29 сентября, 20:26
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста
29 сентября, 20:00
Из-за жары дома в Лондоне начали покрываться трещинами и проседать
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
29 сентября, 17:26 17:26
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
29 сентября, 15:57 15:57
Названы самые «счастливые» направления для путешествий: Вильнюс вошел в топ-10
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
29 сентября, 14:57 14:57
Во Франции началась масштабная забастовка: бастуют пожарные, врачи, учителя, полиция
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
29 сентября, 13:28 13:28
США запретили импорт ряда товаров из Канады: под ограничениями - алкоголь, молочные продукты и мотоциклы
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
28 сентября, 21:27 21:27
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
28 сентября, 20:28 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
28 сентября, 19:57 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
28 сентября, 19:40 19:40
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
28 сентября, 19:28 19:28
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном

Латвия

Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 18:29
В Риге ухудшается качество воздуха: кому стоит быть особенно осторожным
29 сентября, 15:28
На выборах в Сейм уже проголосовали 43,5 тысячи избирателей
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 13:59 13:59
С 5 октября меняется расписание поездов Vivi: какие рейсы отменят и перенесут
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 12:59 12:59
Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10,18% - Минэкономики
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 11:58 11:58
Теплее обычного, но с сюрпризами: какой может стать предстоящая зима
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 11:28 11:28
Отели Балтии вышли выше допандемийного уровня несмотря на смену туристов
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 10:58 10:58
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 10:29 10:29
Штраф 1750 евро за привязанную собаку оказался не тем, чем его представили
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
+ОПРОС
29 сентября, 09:58 09:58
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 09:28 09:28
Почему часть остановок на улице Чака решили залить бетоном
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября
29 сентября, 08:58 08:58
Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября

ЧП

Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
ВИДЕО
29 сентября, 19:00
Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
29 сентября, 18:02
Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами
29 сентября, 17:02
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
28 сентября, 16:04
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
28 сентября, 13:02
Мадонна и Тейлор Свифт стали главными героинями MTV VMAs 2026: итоги премии
27 сентября, 14:58
Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Mixer

Выберите банку варенья - она подскажет, какое воспоминание до сих пор вас согревает
29 сентября, 20:05
Два продукта и холодильник: шоколадный десерт с яблоками
Выберите банку варенья - она подскажет, какое воспоминание до сих пор вас согревает
29 сентября, 19:31
Свитер навыпуск после 45: 9 сочетаний без лишнего объёма
Выберите банку варенья - она подскажет, какое воспоминание до сих пор вас согревает
29 сентября, 19:05
Юмор за день и Игорь
29 сентября, 18:45
Почему рис в ёжиках остаётся твёрдым и как это исправить
29 сентября, 18:10
Весы, Стрельцы, Водолеи и Раки в гороскопе на среду 30 сентября
29 сентября, 16:58
Почему одних бесит тиканье, а других - автомобильный гудок: простой тест на чувствительность
29 сентября, 15:59
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке
29 сентября, 14:59
Выберите банку варенья - она подскажет, какое воспоминание до сих пор вас согревает

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться

Спорт

«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
28 сентября, 14:07
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас