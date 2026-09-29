США запретили импорт ряда товаров из Канады: под ограничениями - алкоголь, молочные продукты и мотоциклы

В США 29 сентября вступил в силу запрет на импорт ряда товаров из Канады. Ограничения предусмотрены указами, которые Президент США Дональд Трамп подписал 8 сентября. Под запрет попали некоторые алкогольные напитки и молочные продукты, а также мотоциклы и ряд других товаров, сообщает Associated Press.

Ограничения начали действовать в 00:01 по восточному времени США.

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В частности, Соединенные Штаты прекратили ввоз определенных видов канадского алкоголя, включая пиво и игристые вина. Ограничения также распространяются на некоторые молочные продукты и побочные продукты их производства, в том числе сыворотку, а также на мотоциклы.

В общей сложности новые запреты затрагивают канадские товары стоимостью около одного миллиарда долларов

До введения полного запрета многие из этих товаров уже облагались в США дополнительными 50-процентными пошлинами.

Новые ограничения стали очередным этапом торгового конфликта между двумя соседними странами. Летом Вашингтон ввел повышенные пошлины на ряд канадских товаров, объяснив это дискриминационными, по мнению американской администрации, условиями торговли для продукции из США.

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Канада ответила собственными мерами

С 8 сентября Оттава ввела ответные пошлины на американские товары примерно на 27,6 млрд канадских долларов. В список вошли, в частности, сталь и алюминий, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, изделия из пластика и электроника.

После этого администрация Трампа объявила о дальнейшем ужесточении ограничений. В Белом доме заявили, что Канада сохранила или усилила меры, которые Вашингтон считает дискриминационными по отношению к американской продукции.

Выступая 28 сентября в Белом доме, Трамп вновь заявил, что Канада, по его мнению, относится к США «очень несправедливо».

Торговые отношения двух стран заметно обострились после провала очередного раунда переговоров в августе. На этом фоне Трамп также подписал указ, предписывающий американским федеральным ведомствам использовать для озера Онтарио название «озеро Америка». В американской Системе информации о географических названиях (GNIS) название было изменено. В Канаде озеро по-прежнему называется Онтарио.

Несмотря на торговый конфликт, экономические связи двух стран остаются очень тесными: Канада является одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов.