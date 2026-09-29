Названы самые «счастливые» направления для путешествий: Вильнюс вошел в топ-10

Лиссабон признан лучшим туристическим направлением мира для отдыха, способного улучшить самочувствие и настроение. Португальская столица заняла первое место в новом Holiday Happiness Index, составленном туристической платформой BookRetreats.

Авторы исследования совместно с клиническим психологом Натали Даттило-Райан проанализировали 47 популярных туристических направлений.

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При составлении рейтинга учитывались пять факторов, которые исследователи связывают с хорошим самочувствием во время путешествия: количество солнечного света, качество сна, возможности для здорового питания, доступ к природе и удобство передвижения пешком.

Все пять критериев имели одинаковый вес, после чего каждому направлению присваивалась итоговая оценка по 100-балльной шкале.

Почему победил Лиссабон

Португальская столица показала хорошие результаты сразу по нескольким показателям.

Почти 10% ресторанов Лиссабона отнесены в исследовании к категории заведений со здоровым питанием. Это второй результат среди всех 47 направлений - выше, чем у Парижа, Токио и Нью-Йорка.

Несмотря на знаменитые холмы, Лиссабон получил высокую оценку за возможность передвигаться пешком. Город достаточно компактен, а многие основные достопримечательности расположены сравнительно недалеко друг от друга.

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На каждого жителя здесь приходится около 49 квадратных метров зеленых зон - почти в четыре раза больше, чем в Мадриде.

Дополнительными преимуществами стали близость пляжей Кошта-да-Капарика и Кашкайша и большое количество солнца - в среднем около 2828 часов в год.

От Хельсинки до Вильнюса

Второе место занял Хельсинки. Финская столица особенно высоко оценена за доступ к природе, зеленые зоны и условия для спокойного отдыха.

Третьим стал американский Орландо. Среди всех участников рейтинга он выделяется количеством зеленых пространств, а солнце здесь светит около 2930 часов в году.

На четвертом месте расположились Афины - самый удобный для пеших прогулок город в исследовании и один из лидеров по доле ресторанов со здоровым питанием.

Пятерку замыкает Эдинбург, получивший высокие оценки за парки, возможности для прогулок и условия для полноценного сна.

Полностью первая десятка Holiday Happiness Index выглядит так:

Лиссабон, Португалия Хельсинки, Финляндия Орландо, США Афины, Греция Эдинбург, Великобритания Мадрид, Испания Вена, Австрия Будапешт, Венгрия Осло, Норвегия Вильнюс, Литва

Таким образом, девять из десяти мест в первой десятке достались европейским городам. Единственным представителем другого континента стал Орландо.