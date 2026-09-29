29 сентября 2026, 20:00

Из-за жары дома в Лондоне начали покрываться трещинами и проседать

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Из-за жары дома в Лондоне начали покрываться трещинами и проседать

В столице Британии возникла серьезная проблема - из-за аномального потепления дома покрываются трещинами и «проваливаются» в грунт.

Летом 2026-го, когда в Лондоне установилась сильная жара, люди в некоторых районах мегаполиса начали замечать странные вещи. На стенах появились зигзагообразные трещины, двери заклинило, деформировались окна. Более того, сами здания начали проседать, пишет cnn.com

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Лондон, как и другие районы юго-восточной Англии, находится в эпицентре проблемы проседания грунта, усугубляемой жаркой и сухой погодой. Из-за жары почва высыхает, смещается и сжимается, увлекая за собой здания.

«Просадка грунта - одно из самых опасных геологических явлений в Великобритании на сегодняшний день», - сказал представитель Британской геологической службы. Эксперты предупреждают: проблема будет усугубляться по мере глобального потепления.

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Лондон, как и многие районы Великобритании, построен на глине. Во влажном состоянии она впитывает влагу и расширяется, в сухом - теряет ее и сжимается. Процесс называется «усадка-разбухание». Когда усадка происходит неравномерно под фундаментом, здание оседает. Города находятся в особой зоне риска: определенные виды глинистых почв содержат минералы, чувствительные к перепадам влажности. Плюс в Лондоне самые высокие температуры в стране.

Важный фактор - деревья и растительность. В жару их корни уходят глубже в поисках влаги, часто под домами, что приводит к высыханию и усадке почвы. Старые дома более подвержены оседанию из-за мелкого фундамента, а более половины лондонских домов построены до 1945 года.

По прогнозам страховой компании Aviva, в 2030 году во многих районах Лондона 100% недвижимости столкнется с риском оседания. Это касается Кенсингтона, лондонского Сити и Вестминстера. Проблема выходит за рамки столицы: 40 лет назад она была в основном в Лондоне и на юго-востоке, но изменение климата теперь затрагивает многие районы Великобритании.

По словам директора Building & Structural Consultants Боба Гибсона, каждый раз после жаркого лета наблюдается всплеск заявлений об оседании. В 2025 году страховая отрасль выплатила рекордные 415 млн долларов по искам, связанным с просадкой, - на 10% больше, чем в 2024-м. Этот рекорд может быть побит.

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