29 сентября 2026, 17:26

Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?

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Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?

Почти каждый шестой взрослый житель Португалии употребляет алкоголь ежедневно. Страна оказалась безусловным лидером Евросоюза по этому показателю, свидетельствуют свежие данные Eurostat за 2025 год. А вот в Латвии ежедневное употребление алкоголя встречается значительно реже.

Новая статистика Eurostat показывает, насколько по-разному относятся к алкоголю жители разных частей Европы.

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В среднем по Европейскому союзу в 2025 году 4,8% жителей в возрасте от 16 лет употребляли алкоголь каждый день. Ещё 19,2% делали это еженедельно, а 21,8% - ежемесячно, сообщает European Commission.

Абсолютным лидером по ежедневному употреблению стала Португалия - 16% населения. Это более чем втрое выше среднего показателя по ЕС.

Далее следуют Италия - 7,9%, Бельгия и Дания - по 7,5%, Нидерланды - 6,3% и Франция - 5,9%.

Однако здесь необходима важная оговорка: эти цифры нельзя превращать в рейтинг «самых пьющих стран Европы». Eurostat в данном исследовании измеряет частоту, а не количество выпитого. Человек, выпивающий небольшой бокал вина каждый вечер, попадёт в категорию ежедневного употребления, а тот, кто выпивает значительно больше, но только по выходным, - нет.

И более ранние исследования Eurostat показывали эту особенность: для южноевропейских стран, включая Португалию и Италию, характерно сравнительно частое употребление алкоголя, но это вовсе не означает столь же высокую распространённость эпизодов чрезмерного употребления.

А что в Латвии?

Здесь картина существенно отличается.

По данным Центрального статистического управления Латвии за тот же 2025 год, ежедневно алкоголь употребляли 1,2% мужчин и 0,4% женщин старше 16 лет. Таким образом, ежедневная привычка в Латвии распространена гораздо меньше, чем в среднем по Евросоюзу и особенно в Португалии.

Но это не означает, что большинство латвийцев вообще не употребляют алкоголь.

По крайней мере несколько раз в месяц спиртные напитки употребляли 44,1% мужчин и 24,4% женщин. Несколько раз в год - ещё 27,4% мужчин и 35% женщин.

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При этом 27,3% мужчин и 40,2% женщин в Латвии сообщили, что вообще не употребляли алкоголь.

То есть латвийская модель выглядит иначе: ежедневное употребление встречается сравнительно редко, однако периодическое - значительно чаще.

Мужчины пьют заметно чаще женщин

Разрыв между мужчинами и женщинами характерен не только для Латвии.

По всему ЕС в 2025 году алкоголь не реже раза в месяц употребляли 56,5% мужчин и 35,9% женщин.

Отличается потребление и в зависимости от возраста. Среди европейцев от 16 до 24 лет ежедневно пили лишь 0,8%, тогда как среди людей в возрасте 65 лет и старше - уже 8,9%. Таким образом, вероятность ежедневного употребления алкоголя постепенно возрастает с возрастом.

При этом среди старшего поколения наблюдается любопытный парадокс: люди старше 65 одновременно чаще других возрастных групп пьют ежедневно и довольно часто вообще не употребляют алкоголь. Среди них доля тех, кто не пил в течение предыдущего года или не пил никогда, составляет 40,9%.

Треть европейцев вообще не пила в течение года

Есть в исследовании Eurostat и показатель, который легко потерять за громкими заголовками о «самых пьющих странах».

В 2025 году 33,5% жителей ЕС либо вообще никогда не употребляли алкоголь, либо не пили его в течение предыдущего года. Ещё 20,7% употребляли алкоголь реже одного раза в месяц.

Получается, что более половины населения Евросоюза - 54,2% - либо не употребляли алкоголь вообще, либо делали это реже раза в месяц.

Поэтому свежая статистика Eurostat рассказывает не столько о том, «где больше пьют», сколько о совершенно разных европейских привычках. В Португалии алкоголь чаще является частью повседневной жизни, тогда как в Латвии ежедневное употребление встречается значительно реже.

 

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