Её вынесли из квартиры на носилках: как история 87-летней испанки изменила жилищную политику страны

История 87-летней жительницы Мадрида Марикармен Абаскаль, которую принудительно выселили из квартиры, где она прожила около 70 лет, переросла в общенациональный протест и заставила правительство Испании срочно представить новые меры по защите арендаторов.

Марикармен жила в квартире в престижном районе Ретиро с детства: её отец начал арендовать жильё ещё в 1956 году. После смерти родителей она осталась там и продолжала платить ограниченную арендную плату. Ситуация изменилась после того, как в 2018 году недвижимость приобрела инвестиционная компания Urbagestión. Аренда выросла до суммы, превышавшей её пенсию, и женщина больше не могла платить.

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23 сентября Абаскаль принудительно выселили. Из квартиры её вынесли на носилках, после чего она попала в больницу. Фотографии и видео этой сцены быстро превратились в символ испанского жилищного кризиса.

Уже через несколько дней тысячи людей вышли на улицы Мадрида. На площади Пуэрта-дель-Соль появился палаточный лагерь, а акции солидарности прошли также в Барселоне, Севилье, Малаге и Кадисе. Протестующие потребовали усилить защиту арендаторов и запретить выселения, если человеку не предоставляют другого жилья.

Правительство отреагировало быстро. Кабинет министров одобрил пакет мер, который предусматривает продление защиты от выселений для уязвимых граждан до 2030 года, более жёсткое регулирование аренды комнат и краткосрочного жилья, а также ограничения на спекулятивные покупки недвижимости инвестиционными фондами.

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Отдельного результата добилась и сама Марикармен. Компания - владелец квартиры согласилась вернуть её домой после выписки из больницы. По договорённости, женщина будет платить не более 30% своего дохода - максимум около 500 евро в месяц.

Почему эта история вызвала такую реакцию, понятно из общей ситуации на рынке. По оценке Банка Испании, стране не хватает около 700 тысяч домов и квартир. За год цены на жильё выросли на 12,2%, а стоимость аренды продолжает увеличиваться. В Мадриде она выросла почти на 10%.

Поэтому выселение 87-летней женщины стало для многих испанцев не просто частной драмой, а иллюстрацией более широкого страха: даже человек, десятилетиями живший в одном доме, может оказаться беззащитным перед резким ростом стоимости жилья.

Окончательно победой протестующих ситуацию пока назвать нельзя. Новые меры должны быть утверждены парламентом в течение 30 дней, а у правительства Педро Санчеса нет собственного большинства.