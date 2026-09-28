28 сентября 2026, 08:58

США изучают возможность переброски военных сил для операций вокруг Кубы

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США изучают возможность переброски военных сил для операций вокруг Кубы

США рассматривают возможность переброски дополнительных военных подразделений в зону ответственности Южного командования, включая силы военной полиции, медиков и другие подразделения поддержки. По данным CBS News, соответствующий внутренний документ армии предусматривает их возможную готовность в течение ближайших 90–120 дней. При этом речь пока идет о планировании, а не о принятом решении начать военную операцию против Кубы.

Документ не упоминает Кубу напрямую. Однако несколько американских чиновников сообщили CBS News на условиях анонимности, что запрос связан с продолжением военного планирования возможных действий на острове. Публично они не могут комментировать такие вопросы.

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В распоряжении армии оказалась информация о шести типах подразделений, которые могут потребоваться Южному командованию. Среди них - инженерный батальон, подразделения материально-технического обеспечения, медицинская бригада и бригада военной полиции. Последняя может отвечать за безопасность, содержание под стражей и другие правоохранительные задачи.

При этом документ не определяет ни точное количество военнослужащих, ни место их возможного размещения. Не указано и то, для какой именно операции могут потребоваться эти силы. Более того, CBS News не обнаружил в документе приказов о развертывании конкретных подразделений.

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Планирование происходит на фоне заметного усиления давления Вашингтона на Гавану. Администрация Дональда Трампа вводит санкции против кубинских структур и одновременно требует политических изменений на острове. Ранее американские военные уже рассматривали различные варианты возможных действий против Кубы, включая операцию с участием тысяч военнослужащих, однако представители США подчеркивали, что такие обсуждения не означали принятого решения о начале операции.

Отдельно CBS News отмечает, что военное планирование сопровождается дипломатическими сигналами. 26 сентября Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, США не потребуется военная сила и что Вашингтон и Гавана могут договориться.

Таким образом, опубликованные данные указывают на подготовку американских военных к различным возможным сценариям вокруг Кубы, но не подтверждают, что вторжение уже запланировано или неизбежно. Южное командование США отказалось раскрывать детали потенциальных операций, сославшись на требования оперативной безопасности.

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