Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном

Парламент Венгрии в понедельник, 28 сентября, приостановил депутатскую неприкосновенность премьер-министра страны Петера Мадьяра. Решение позволит продолжить расследование дела о мобильном телефоне, который политик, по версии прокуратуры, отобрал у снимавшего его мужчины и впоследствии выбросил в Дунай.

За приостановление неприкосновенности проголосовали 139 депутатов. Голосов против и воздержавшихся не было. Представители партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии в заседании не участвовали.

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Сам Мадьяр выступил за снятие с него иммунитета

Во время заседания парламента он заявил, что берет на себя ответственность за все свои действия и считает, что все должны быть равны перед законом.

История, ставшая основанием для расследования, произошла более двух лет назад - ранним утром 21 июня 2024 года в будапештском клубе Ötkert.

Согласно материалам прокуратуры, один из посетителей снимал Мадьяра на мобильный телефон. Между ними возник конфликт, после чего политик выхватил аппарат из рук мужчины, положил его в карман и, несмотря на неоднократные требования, не вернул владельцу. Позднее телефон оказался в Дунае. Впоследствии аппарат достали из реки с помощью водолазов.

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Прокуратура считает, что действия Мадьяра могут подпадать под статью о краже.

На момент инцидента Петер Мадьяр был депутатом Европарламента и обладал депутатской неприкосновенностью. В сентябре 2024 года генеральный прокурор Венгрии обратился в Европарламент с просьбой снять ее для проведения расследования.

В октябре 2025 года Европарламент отказался удовлетворить запрос. После того как в мае 2026 года полномочия Мадьяра как евродепутата прекратились и он получил мандат депутата Национального собрания Венгрии, расследование было возобновлено. Теперь вопрос о неприкосновенности находился уже в компетенции венгерского парламента.

Мадьяр утверждает, что преступления не совершал. При этом он сам призвал депутатов своей партии «Тиса» поддержать снятие с него неприкосновенности, заявив, что готов отвечать за свои действия в установленном законом порядке.

Петер Мадьяр возглавил правительство Венгрии в 2026 году после победы партии «Тиса» на парламентских выборах, завершившей многолетнее пребывание Виктора Орбана у власти.