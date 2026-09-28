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Неожиданная встреча: после шторма по затопленной улице в Нью-Джерси плавала акула

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Неожиданная встреча: после шторма по затопленной улице в Нью-Джерси плавала акула

Жители прибрежного города Серф-Сити в американском штате Нью-Джерси стали свидетелями необычной картины: по улице, превратившейся после сильного шторма в настоящий водоем, проплыла акула.

Видео первым показал местный телеканал News 12 New Jersey. Запись телеканалу передал один из жителей Серф-Сити. По его словам, животное в воде возле дома первой заметила его жена.

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Супруги наблюдали за происходящим с крыльца. На кадрах видно, как небольшая акула проплывает по затопленной улице, поворачивает к подъездной дорожке дома, а затем вновь исчезает под водой.

Необычная встреча произошла в субботу, 26 сентября, когда побережье Нью-Джерси оказалось под ударом мощного северо-восточного шторма - так называемого норд-остера. Сильный ветер, ливни и нагон морской воды привели к серьезным прибрежным подтоплениям: во многих населенных пунктах Джерси-Шор улицы оказались под водой, а движение по некоторым дорогам пришлось перекрывать.

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В самом Серф-Сити порывы ветра достигали 74 миль в час - около 119 км/ч. В отдельных районах побережья выпало около трех дюймов, или 76 мм, осадков. Из-за шторма десятки тысяч домов оставались без электричества, а власти предупреждали жителей не пытаться проезжать по затопленным дорогам.

Что это была за акула

После появления необычного видео специалисты попытались определить его героиню. Эксперт по белым акулам Грег Скомал из подразделения морского рыболовства Массачусетса, изучив запись для ABC News, пришел к выводу, что это, вероятнее всего, гладкая кунья акула (smooth dogfish).

Это небольшая акула, обычная для прибрежных вод этого региона. Для человека она практически не представляет опасности.

Вероятнее всего, во время сильного прилива и штормового нагона морская вода вместе с рыбой попала далеко за пределы обычной береговой линии. Поэтому акула и оказалась там, где встретить ее никто не ожидал, - среди домов и подъездных дорожек Серф-Сити.

google news Подпишитесь на нас
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