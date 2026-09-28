Нефть Brent снова поднялась выше $107 за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана

Стоимость нефти Brent утром 28 сентября поднялась выше $107 за баррель, прибавив почти 3% за одну торговую сессию. Рост происходит на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана и неопределенности с возможным открытием Ормузского пролива.

К 08:15 ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures достигли $107,26 за баррель. Это на $2,94, или 2,82%, выше уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу цена снизилась на $2,28, до $104,32.

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Американская WTI также заметно подорожала. Ноябрьские фьючерсы к тому же времени прибавили $1,71, или 1,85%, и достигли $94,12 за баррель. Днем ранее они потеряли $2,20 и завершили сессию на отметке $92,41.

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На динамику рынка влияет ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива. 26 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что не признает иранский план по деэскалации конфликта.

Иран предлагал восстановить движение через пролив в обмен на прекращение американской морской блокады. Однако, по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, официального уведомления об отказе через посредников Тегеран не получал.

Аракчи заявил в интервью NBC News, что Иран заинтересован в открытии пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта. Взамен Тегеран рассчитывает на разморозку своих активов.