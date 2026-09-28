Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Развитие искусственного интеллекта и робототехники в перспективе может привести к исчезновению привычного дефицита товаров и услуг. Такой прогноз сделал глава Tesla и SpaceX Илон Маск в эксклюзивном интервью China Media Group (CMG), сообщает CGTN.

По его мнению, сочетание искусственного интеллекта и огромного количества роботов позволит производить значительно больше товаров и оказывать больше услуг, чем люди способны потребить.

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«Я думаю, уровень изобилия будет таким, что всего будет больше, чем кто-либо вообще сможет потребить», - заявил Маск.

Предприниматель оценил вероятность благоприятного сценария развития искусственного интеллекта примерно в 90%. Однако оставшиеся 10%, по его словам, нельзя игнорировать.

Маск считает, что за развитием технологии необходимо внимательно следить именно из-за риска неблагоприятного сценария.

Миллиард роботов за десять лет

Одним из главных факторов будущего экономического роста Маск считает человекоподобных роботов.

По его прогнозу, уже в течение ближайших десяти лет их количество в мире может достичь как минимум одного миллиарда

На этом рост, по мнению предпринимателя, не остановится. Через 15 лет число человекоподобных роботов теоретически может достигнуть 10 млрд, а через 20 лет - 100 млрд.

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Маск предполагает, что в некоторых компаниях на одного сотрудника в будущем могут приходиться сотни или даже тысячи физических и цифровых роботов. В результате производительность одного человека может увеличиться во много раз.

Еще одно преимущество машин, на которое обратил внимание предприниматель, - продолжительность работы. В отличие от человека, роботам не требуется спать, брать выходные или уходить на пенсию. Теоретически они способны работать до 168 часов в неделю - то есть круглосуточно семь дней в неделю.

Работа может стать необязательной

Это не первый подобный прогноз Маска. В последние годы он неоднократно говорил, что развитие искусственного интеллекта и робототехники радикально изменит рынок труда.

По его представлению, в будущем людям может уже не требоваться работа для обеспечения основных потребностей. Труд в таком мире станет скорее выбором человека, чем экономической необходимостью.

Маск связывает этот сценарий с резким увеличением производительности: если значительную часть физической и интеллектуальной работы смогут выполнять машины, производство товаров и услуг станет значительно дешевле и масштабнее.

При этом предприниматель не утверждает, что такой сценарий гарантирован. Он неоднократно говорил и о потенциальных рисках искусственного интеллекта и необходимости контролировать развитие технологии.

Маск также прогнозирует чрезвычайно быстрое совершенствование самого ИИ. По его оценке, уже к концу 2026 года искусственный интеллект может превзойти по интеллектуальным возможностям любого отдельного человека, а примерно через пять лет - совокупный человеческий интеллект.

Одним из проектов, на которые Маск делает ставку в этой сфере, является человекоподобный робот Optimus, разрабатываемый Tesla. Компания рассчитывает со временем наладить его массовое производство и использовать таких роботов сначала на собственных предприятиях, а затем предложить их другим компаниям и частным покупателям.