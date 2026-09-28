28 сентября 2026, 21:27 Валерия Леонова

Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

google news Подпишитесь на нас
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Развитие искусственного интеллекта и робототехники в перспективе может привести к исчезновению привычного дефицита товаров и услуг. Такой прогноз сделал глава Tesla и SpaceX Илон Маск в эксклюзивном интервью China Media Group (CMG), сообщает CGTN.

По его мнению, сочетание искусственного интеллекта и огромного количества роботов позволит производить значительно больше товаров и оказывать больше услуг, чем люди способны потребить.

Читайте нас также

«Я думаю, уровень изобилия будет таким, что всего будет больше, чем кто-либо вообще сможет потребить», - заявил Маск.

Предприниматель оценил вероятность благоприятного сценария развития искусственного интеллекта примерно в 90%. Однако оставшиеся 10%, по его словам, нельзя игнорировать.

Маск считает, что за развитием технологии необходимо внимательно следить именно из-за риска неблагоприятного сценария.

Миллиард роботов за десять лет

Одним из главных факторов будущего экономического роста Маск считает человекоподобных роботов.

По его прогнозу, уже в течение ближайших десяти лет их количество в мире может достичь как минимум одного миллиарда

На этом рост, по мнению предпринимателя, не остановится. Через 15 лет число человекоподобных роботов теоретически может достигнуть 10 млрд, а через 20 лет - 100 млрд.

Читайте Mixer
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Два киви в день: что эта привычка может изменить в работе кишечника
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Летние цветы отцвели: 5 сочетаний для красивых осенних кашпо
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Осенний маникюр, ради которого не нужно отращивать ногти
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Когда гарнир не нужно варить отдельно: рецепт курицы с гречкой в рукаве

Маск предполагает, что в некоторых компаниях на одного сотрудника в будущем могут приходиться сотни или даже тысячи физических и цифровых роботов. В результате производительность одного человека может увеличиться во много раз.

Еще одно преимущество машин, на которое обратил внимание предприниматель, - продолжительность работы. В отличие от человека, роботам не требуется спать, брать выходные или уходить на пенсию. Теоретически они способны работать до 168 часов в неделю - то есть круглосуточно семь дней в неделю.

Работа может стать необязательной

Это не первый подобный прогноз Маска. В последние годы он неоднократно говорил, что развитие искусственного интеллекта и робототехники радикально изменит рынок труда.

По его представлению, в будущем людям может уже не требоваться работа для обеспечения основных потребностей. Труд в таком мире станет скорее выбором человека, чем экономической необходимостью.

Маск связывает этот сценарий с резким увеличением производительности: если значительную часть физической и интеллектуальной работы смогут выполнять машины, производство товаров и услуг станет значительно дешевле и масштабнее.

При этом предприниматель не утверждает, что такой сценарий гарантирован. Он неоднократно говорил и о потенциальных рисках искусственного интеллекта и необходимости контролировать развитие технологии.

Маск также прогнозирует чрезвычайно быстрое совершенствование самого ИИ. По его оценке, уже к концу 2026 года искусственный интеллект может превзойти по интеллектуальным возможностям любого отдельного человека, а примерно через пять лет - совокупный человеческий интеллект.

Одним из проектов, на которые Маск делает ставку в этой сфере, является человекоподобный робот Optimus, разрабатываемый Tesla. Компания рассчитывает со временем наладить его массовое производство и использовать таких роботов сначала на собственных предприятиях, а затем предложить их другим компаниям и частным покупателям.

google news Подпишитесь на нас
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Когда гарнир не нужно варить отдельно: рецепт курицы с гречкой в рукаве
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет

Бельё сохнет второй день: возможно, сушилка стоит не там

В мире

Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 21:27
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 19:57 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 19:40 19:40
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 19:28 19:28
Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности из-за истории с телефоном
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
ВИДЕО
28 сентября, 16:58 16:58
Неожиданная встреча: после шторма по затопленной улице в Нью-Джерси плавала акула
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 15:33 15:33
Литва не хочет ждать до 2034 года: участок Rail Baltica планируют закончить уже к 2030-му
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 14:34 14:34
Армия Непала прекращает поисковую операцию: 33 гражданина Латвии по-прежнему числятся пропавшими
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 11:28 11:28
Нефть Brent снова поднялась выше $107 за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
28 сентября, 08:58 08:58
США изучают возможность переброски военных сил для операций вокруг Кубы
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
ВИДЕО
27 сентября, 21:12 21:12
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук

Латвия

С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 20:59
Жителей Латвии призывают проверить три важных показателя здоровья»
28 сентября, 18:29
Starship компании SpaceX впервые вышел на орбиту Земли и доставил туда спутники Starlink
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 17:29 17:29
В детском саду Саласпилса вспышку заболевания вызвал норовирус: заболели 92 человека
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 16:05 16:05
Рига побила круизный рекорд: город посетили уже 150 тысяч пассажиров
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 15:09 15:09
Во вторник в Латвии станет облачнее: местами пройдут дожди
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 13:28 13:28
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением
Выбор между прямой доставкой из-за пределов ЕС и покупкой со склада в ЕС
28 сентября, 12:31 12:31
Заказ на €17 может обойтись в €33: как с 1 ноября считать цену посылки в Латвию
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 10:58 10:58
VID назвала срок подачи заявления на автоматический возврат налогов
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 10:28 10:28
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
28 сентября, 09:58 09:58
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение

ЧП

«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

Умерла актриса Марина Влади
28 сентября, 16:04
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
Умерла актриса Марина Влади
28 сентября, 13:02
Мадонна и Тейлор Свифт стали главными героинями MTV VMAs 2026: итоги премии
Умерла актриса Марина Влади
27 сентября, 14:58
Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
26 сентября, 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
26 сентября, 17:00
Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс
25 сентября, 18:00
The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади

Mixer

Тельцы, Рыбы, Водолеи и Девы в гороскопе на вторник 29 сентября
28 сентября, 21:06
Два киви в день: что эта привычка может изменить в работе кишечника
Тельцы, Рыбы, Водолеи и Девы в гороскопе на вторник 29 сентября
28 сентября, 21:05
Летние цветы отцвели: 5 сочетаний для красивых осенних кашпо
Тельцы, Рыбы, Водолеи и Девы в гороскопе на вторник 29 сентября
28 сентября, 20:35
Осенний маникюр, ради которого не нужно отращивать ногти
28 сентября, 20:05
Когда гарнир не нужно варить отдельно: рецепт курицы с гречкой в рукаве
28 сентября, 19:39
Бельё сохнет второй день: возможно, сушилка стоит не там
28 сентября, 19:05
Юмор за день и трудовик
28 сентября, 18:41
Короткие стрижки около 60: 13 наглядных идей, чтобы выглядеть моложе
28 сентября, 18:10
Тельцы, Рыбы, Водолеи и Девы в гороскопе на вторник 29 сентября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь

Спорт

Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
28 сентября, 14:07
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас