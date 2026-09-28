Литва не хочет ждать до 2034 года: участок Rail Baltica планируют закончить уже к 2030-му

Литва намерена придерживаться первоначального графика строительства Rail Baltica и рассчитывает завершить важнейший участок новой железной дороги от Каунаса до Паневежиса к 2030 году. И это несмотря на то, что страны Балтии недавно согласовали более осторожные сроки реализации первой фазы проекта.

Об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас в интервью деловому изданию Verslo žinios. Информацию также приводит литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на BNS.

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По словам министра, Вильнюс по-прежнему ориентируется на 2030 год и постарается к этому сроку завершить строительство европейской железнодорожной колеи между Каунасом и Паневежисом.

Таминскас объясняет стремление не откладывать строительство стратегическим значением Rail Baltica. Это уже не только транспортный проект: новая магистраль рассматривается как важная инфраструктура для безопасности региона, военной мобильности и экономической конкурентоспособности.

Руководитель проекта Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичюс также сообщил, что отвечающая за строительство компания LTG Infra не снижает темпов и продолжает проектирование, закупки и строительные работы.

Работы в Литве действительно заметно продвинулись. По данным литовского Минтранса, строительство сейчас охватывает участок протяжённостью 114 километров, а первые рельсы европейской колеи уже уложены, пишет sumin.lrv.lt

Однако оптимизм правительства разделяют не все. Verslo žinios отмечает, что представители строительного бизнеса сомневаются, удастся ли выполнить поставленную цель при нынешних темпах реализации проекта.

Что тогда означает 2034 год?

На прошлой неделе Латвия, Литва и Эстония приняли совместную декларацию о дальнейшем строительстве Rail Baltica.

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В ней предусмотрено, что основная линия Rail Baltica должна начать работать в период следующего многолетнего бюджета ЕС - с 2028 по 2034 год. При этом страны договорились не воспринимать 2034 год как повод замедлять строительство: там, где работы можно закончить раньше, они намерены максимально придерживаться первоначального графика.

Поэтому заявление литовского министра формально не противоречит общей договорённости стран Балтии. Литва рассчитывает закончить свой ключевой участок раньше предельного срока.

Ситуация в Латвии сложнее. Строительство основной трассы Rail Baltica здесь началось только в 2025 году. Сейчас активные работы ведутся примерно на 30 километрах из запланированных 202 километров основной линии.

Главный вопрос - деньги

Латвия, Литва и Эстония договорились совместно добиваться от ЕС как минимум 10 миллиардов евро целевого финансирования Rail Baltica в следующем многолетнем бюджете Евросоюза. Страны также хотят сохранить уровень европейского софинансирования до 85%.

Масштаб финансовой проблемы велик. По данным LRT/BNS, стоимость первой фазы Rail Baltica в трёх странах сейчас оценивается примерно в 15,3 млрд евро, а стоимость полного проекта с прокладкой второго пути может достичь 23,8 млрд евро.

Rail Baltica должна связать европейской железнодорожной колеёй страны Балтии с Польшей и остальной Европой. Помимо пассажирских и грузовых перевозок, после резкого изменения ситуации с безопасностью в регионе проект приобрёл особое значение для военной мобильности НАТО и ЕС.