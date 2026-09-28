Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) будет проходить в два этапа: первый будет сопровождаться преступностью, а второй принесет миру изобилие. Об этом основатель Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью телеканалу NBC News.

«У ИИ будет два этапа. У него будет этап, в который мы вступаем сейчас, когда у него есть потенциал для решения проблем, но он их не решил. Арендная плата по-прежнему слишком высока, медицинское обслуживание - слишком дорого, и он [ИИ] изменит рынок труда и потенциально расширит возможности преступников, если у нас не будет надлежащих гарантий», - сказал Гейтс.

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По его словам, этот период продлится около 20 лет, в это время человечество будет приспосабливаться к новой технологии.

«Как только вы справитесь с этим, комбинация человекоподобных роботов и искусственного интеллекта позволит строить дома, выращивать продукты питания и многое другое. Знаете, это можно назвать эпохой изобилия», - добавил предприниматель.

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Гейтс добавил, что второй этап принесет человечеству другие проблемы, такие как трудности с поиском смысла или с тем, как люди проводят время. «Пусть молодое поколение разберется», - предложил он.

В интервью Гейтс также допустил, что развитие ИИ может привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда человек. Он отметил, что в истории еще «никогда не было такого мощного оружия», как люди, имеющие злые намерения и использующие ИИ. По словам Гейтса, саморегулирования компаний, занимающихся ИИ, недостаточно, поэтому правительства должны участвовать в контроле за развитием технологии.

Он призвал американские власти принять соответствующее законодательство и подключить правоохранительные органы и политиков к дискуссиям о гарантиях и мониторингу искусственного интеллекта. При этом предприниматель подчеркнул, что создание международных правил для ИИ станет более сложной задачей, чем ограничение ядерного вооружения в эпоху холодной войны. По его словам, в этом вопросе необходимо лидерство США.