Армия Непала прекращает поисковую операцию: 33 гражданина Латвии по-прежнему числятся пропавшими

Спустя более месяца после разрушительного наводнения в Непале местная армия прекращает спасательно-поисковую операцию. Судьба 33 граждан Латвии, пропавших во время катастрофы, до сих пор неизвестна.

О решении непальской стороны утром в понедельник, 28 сентября, рассказал представитель Консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии Юргис Барканс в эфире программы TV3 «900 sekundes», передает NRA.

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По его словам, информацию он получил от почётного консула Латвии в Катманду незадолго до эфира.

Барканс отметил, что такое решение спустя месяц после катастрофы не стало неожиданностью: вероятность обнаружить выживших со временем становится всё меньше.

При этом прекращение операции непальской армии не означает полного прекращения работы по установлению судьбы пропавших граждан Латвии. Латвийские власти продолжают взаимодействовать с Непалом, Китаем и другими странами, а также работу, связанную с идентификацией возможных погибших.

33 человека остаются пропавшими без вести

После катастрофы 26 августа пропавшими без вести были официально признаны 33 гражданина Латвии. Как ранее сообщал МИД, во время стихийного бедствия они находились в районе разрушенного пограничного пункта на китайской стороне границы.

Образцы ДНК близких родственников пропавших были собраны в Латвии и через Интерпол переданы властям Непала и Китая для возможной идентификации.

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Ещё 26 сентября Барканс, вернувшийся после трёх недель работы в Непале, рассказывал Латвийскому телевидению, что, по предварительной информации местной полиции, среди обнаруженных тел европейцев не было. При этом он подчёркивал, что работа после его отъезда из страны не прекращается. Lsm.lv

МИД также занимается возвращением в Латвию личных вещей пропавших путешественников, оставшихся в гостиницах. Для их перевозки уже найдено транспортное предприятие, оформляются необходимые документы и доверенности.

Семьям предстоит решить сложные юридические вопросы

Отдельной проблемой становится юридический статус пропавших. По словам Барканса, действующие в Непале правила могут существенно затянуть оформление документов о смерти человека, тело которого не найдено. Непальские власти, как сообщается, ищут возможность ускорить процедуру применительно к жертвам нынешней катастрофы.

Проблема уже имеет практические последствия для семей в Латвии. Ранее Латвийское радио сообщало, что за юридической помощью обратились семьи 15 пропавших. Среди вопросов - платежи по кредитам и договорам, доступ детей к счетам родителей и другие финансовые и правовые обязательства.

Катастрофические наводнения обрушились на Непал 26 августа. Стихия затронула также соседний Тибетский автономный район Китая. По последним данным, число погибших превысило тысячу человек, тысячи продолжают числиться пропавшими без вести.