В Таиланде хотят ввести новый сбор для туристов: 450 батов за въезд

Власти Таиланда рассматривают введение с 2027 года нового сбора для иностранных туристов - 450 батов, или около 13,5 доллара с человека. Сейчас проект проходит общественное обсуждение и пока не вступил в силу.

Как сообщает The Nation со ссылкой на Департамент по связям с общественностью правительства Таиланда, новая сумма должна заменить обсуждавшуюся ранее схему, при которой с прибывающих самолетом предполагалось брать 300 батов, а с въезжающих по суше или морю - 150 батов. Теперь предлагается установить единый тариф - 450 батов независимо от способа въезда.

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Вводить сбор собираются поэтапно. Первыми его начнут платить иностранцы, прилетающие в Таиланд самолетом. Это должно произойти через 180 дней после официального опубликования соответствующего решения в Royal Gazette. Для прибывающих по суше и морю систему планируется запустить позднее.

По нынешним планам первый этап может стартовать в первом квартале 2027 года, однако точной даты пока нет: она зависит от того, когда и в каком виде проект получит окончательное одобрение.

Платить при каждом въезде не придется

В проекте предусмотрена интересная деталь: уплатив 450 батов один раз, турист сможет несколько раз въезжать в Таиланд и выезжать из страны в течение 30 дней, не оплачивая сбор заново, пока действует связанная с ним страховая защита.

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Платить сбор также придется не всем. Среди предусмотренных исключений - владельцы разрешений на работу в Таиланде, обладатели дипломатических и служебных паспортов, транзитные пассажиры, члены экипажей и дети младше двух лет.

Пока не определено и то, каким именно способом туристы будут платить. Рассматривается несколько вариантов: включение сбора в стоимость авиабилета, оплата через официальный сайт или приложение, а также через специальные терминалы. Авиакомпании, однако, ранее высказывали опасения по поводу включения платежа непосредственно в билет, поскольку системе придется различать иностранцев, обязанных платить сбор, и пассажиров, освобожденных от него.

Средства предполагается направлять не в общий бюджет, а на развитие туристической инфраструктуры, повышение безопасности, развитие курортов и страховую защиту иностранных гостей.

По расчетам авторов проекта, если сбор сначала будет взиматься только с авиапассажиров, он сможет приносить более 12 млрд батов (около 315 млн евро) в год. После распространения системы на сухопутные и морские границы поступления могут приблизиться к 15 млрд батов (около 393 млн евро) ежегодно.

Общественное обсуждение проекта продлится до 28 сентября. После этого документ вновь поступит в Национальный комитет по туристической политике, а затем - на рассмотрение правительства.