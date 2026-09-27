Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук

Пока многие взрослые могут несколько минут разглядывать перемешанный кубик Рубика, пытаясь вспомнить хотя бы первый шаг, шестилетняя китаянка Лянь Юньчжи справляется с головоломкой за считаные секунды. В сентябре девочка дважды за три дня обновила женский мировой рекорд по скоростной сборке классического кубика 3×3×3.

Сначала на официальных соревнованиях World Cube Association в Ухане Лянь показала средний результат 4,52 секунды. Но рекорд продержался совсем недолго: через три дня на турнире Guangzhou GraDUAL 3×3 IV 2026 девочка улучшила собственное достижение до невероятных 4,27 секунды.

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Лянь стала первой женщиной-спидкубером в истории официальных соревнований, которой удалось получить средний результат менее 4,5 секунды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CCTV Asia Pacific (@cctv_asiapacific)

Что означают 4,27 секунды

Здесь есть важная деталь: речь идёт не об одной особенно удачной попытке.

На официальных соревнованиях участник собирает кубик пять раз. Самый быстрый и самый медленный результаты отбрасываются, а по оставшимся трём вычисляется среднее время.

В Гуанчжоу пять попыток шестилетней Лянь заняли от 4,02 до 4,54 секунды. В итоге официальный средний результат составил 4,27 секунды.

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А её лучший результат одной отдельной сборки ещё впечатляющее - 3,54 секунды.

Начала заниматься в четыре года

Лянь родом из Чэнду в китайской провинции Сычуань. Впервые кубик Рубика она попробовала собирать в четыре года. Тогда на решение головоломки у неё уходило около полутора минут.

Первоначально кубик был лишь одним из дополнительных занятий девочки наряду с музыкой и танцами. Однако родители заметили её способности и решили уделить этому увлечению больше внимания.

Теперь Лянь тренируется примерно два-три часа в день и, по словам её матери Линь Янси, освоила уже более 1300 алгоритмов сборки. Родители даже возили девочку в Шанхай для занятий с ведущими тренерами.

Мама Лянь замечает ещё одно изменение: раньше дочь была довольно замкнутым ребёнком, а соревнования и успехи сделали её значительно увереннее в себе.

Рекорд, который едва успевал продержаться три дня

Видео соревнований быстро разошлось по мировым СМИ. На кадрах маленькая участница с большим красным бантом сосредоточенно смотрит на кубик, а затем её пальцы начинают двигаться с такой скоростью, что за отдельными поворотами практически невозможно уследить.

Через несколько секунд кубик собран. Лянь останавливает таймер, хлопает в ладоши и празднует результат.

И самое необычное в этой истории - девочке всего шесть лет. При этом её достижение уже официально поставило её в один ряд с сильнейшими спидкуберами мира.