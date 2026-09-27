Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

В ноябре исполнится 50 лет со дня выхода «Рокки» - фильма, который превратил тогда почти неизвестного Сильвестра Сталлоне в мировую звезду и положил начало одной из самых знаменитых кинофраншиз.

В июле американский актер Сильвестр Сталлоне и сам отметил 80-летний юбилей. За более чем полувековую карьеру он снялся более чем в 80 фильмах, а его работы собрали в мировом прокате свыше 7,5 млрд долларов.

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Накануне юбилея фильма «Рокки», сделавшего его звездным актером, Сталлоне вспомнил историю со съемок первой картины, связанную с его отцом Фрэнком Сталлоне-старшим. Как рассказывает Deadline, актер пригласил отца сняться в небольшой роли, надеясь, что успех сына наконец изменит их непростые отношения. Но произошло обратное.

Фрэнк Сталлоне-старший появился в сцене знаменитого тренировочного эпизода, где Рокки бежит по улицам Филадельфии. Его отец был одним из людей, стоявших возле уличного торговца.

По словам Сталлоне, он рассчитывал, что отец будет гордиться им: сын написал сценарий, получил главную роль и наконец снимал собственный фильм. Однако на площадке между ними вспыхнула ссора.

Сталлоне вспоминает, что отец начал критиковать его работу и заявил, что сам мог бы снять фильм лучше. В результате разговор перерос в очень жесткий конфликт. Актер признается, что этот эпизод остался для него одним из болезненных воспоминаний о создании картины.

Фильм, который едва не появился без Сталлоне

История самого «Рокки» давно стала почти такой же знаменитой, как сюжет фильма.

В середине 1970-х Сталлоне был малоизвестным актером и постоянно получал отказы на пробах. Написав сценарий истории о боксере Рокки Бальбоа, он согласился продать его только при условии, что сам сыграет главную роль.

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Продюсеры предлагали ему значительно больше денег за сценарий, если он откажется от этого требования, однако Сталлоне стоял на своем. В результате картина была снята с относительно небольшим бюджетом и вышла на экраны в ноябре 1976 года.

Риск оправдался. «Рокки» стал одним из главных кинематографических событий года, получил десять номинаций на «Оскар» и выиграл три награды - в том числе как лучший фильм. Джон Эвилдсен получил «Оскар» за режиссуру, еще одна награда досталась монтажерам картины. Сам

Сталлоне был одновременно номинирован как лучший актер и автор сценария - на тот момент подобного добивались лишь Чарли Чаплин и Орсон Уэллс.

История Рокки Бальбоа в итоге растянулась на десятилетия. За оригинальной картиной последовали пять прямых продолжений, затем фильм «Рокки Бальбоа», а позже - серия Creed, в которой Сталлоне вновь вернулся к своему знаменитому герою.

К юбилею сняли фильм о том, как появился «Рокки»

Есть у 50-летия еще один любопытный подарок. В этом году выходит биографическая картина «I Play Rocky», посвященная молодому Сталлоне и его борьбе за право самому сыграть придуманного им боксера.

Сильвестра Сталлоне играет Энтони Ипполито, уже изображавший другую легенду Голливуда - Аль Пачино в сериале The Offer. Режиссером стал Питер Фаррелли. В актерский состав также вошли Анна-София Робб, Мэтт Диллон и Стефан Джеймс, сыгравший Карла Уэзерса.

Картина уже была представлена на кинофестивале в Торонто, а в широкий прокат должна выйти в ноябре - как раз к полувековому юбилею оригинального «Рокки». Variety отмечает, что новый фильм фактически повторяет главный мотив самой истории Рокки: малоизвестный обычный человек отказывается отступить, хотя почти никто вокруг не верит, что у него получится.