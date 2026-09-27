27 сентября 2026, 13:38 Валерия Леонова

Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

google news Подпишитесь на нас
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

В ноябре исполнится 50 лет со дня выхода «Рокки» - фильма, который превратил тогда почти неизвестного Сильвестра Сталлоне в мировую звезду и положил начало одной из самых знаменитых кинофраншиз.

В июле американский актер Сильвестр Сталлоне  и сам отметил 80-летний юбилей.  За более чем полувековую карьеру он снялся более чем в 80 фильмах, а его работы собрали в мировом прокате свыше 7,5 млрд долларов.

Читайте нас также
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Накануне юбилея фильма «Рокки», сделавшего его звездным актером, Сталлоне вспомнил историю со съемок первой картины, связанную с его отцом Фрэнком Сталлоне-старшим. Как рассказывает Deadline, актер пригласил отца сняться в небольшой роли, надеясь, что успех сына наконец изменит их непростые отношения. Но произошло обратное.

Фрэнк Сталлоне-старший появился в сцене знаменитого тренировочного эпизода, где Рокки бежит по улицам Филадельфии. Его отец был одним из людей, стоявших возле уличного торговца.

По словам Сталлоне, он рассчитывал, что отец будет гордиться им: сын написал сценарий, получил главную роль и наконец снимал собственный фильм. Однако на площадке между ними вспыхнула ссора.

Сталлоне вспоминает, что отец начал критиковать его работу и заявил, что сам мог бы снять фильм лучше. В результате разговор перерос в очень жесткий конфликт. Актер признается, что этот эпизод остался для него одним из болезненных воспоминаний о создании картины.

Фильм, который едва не появился без Сталлоне

История самого «Рокки» давно стала почти такой же знаменитой, как сюжет фильма.

В середине 1970-х Сталлоне был малоизвестным актером и постоянно получал отказы на пробах. Написав сценарий истории о боксере Рокки Бальбоа, он согласился продать его только при условии, что сам сыграет главную роль.

Читайте Mixer
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

Один большой драник: как приготовить и перевернуть целым
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

Гороскоп на 28 сентября по картам Таро: Тельцу - укрепить стабильность,…
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

Девы, Скорпионы, Раки и Весы в гороскопе Джорджии Николс на понедельник,…
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

Близнецы, Стрельцы, Весы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на…

Продюсеры предлагали ему значительно больше денег за сценарий, если он откажется от этого требования, однако Сталлоне стоял на своем. В результате картина была снята с относительно небольшим бюджетом и вышла на экраны в ноябре 1976 года.

Риск оправдался. «Рокки» стал одним из главных кинематографических событий года, получил десять номинаций на «Оскар» и выиграл три награды - в том числе как лучший фильм. Джон Эвилдсен получил «Оскар» за режиссуру, еще одна награда досталась монтажерам картины. Сам

Сталлоне был одновременно номинирован как лучший актер и автор сценария - на тот момент подобного добивались лишь Чарли Чаплин и Орсон Уэллс.

История Рокки Бальбоа в итоге растянулась на десятилетия. За оригинальной картиной последовали пять прямых продолжений, затем фильм «Рокки Бальбоа», а позже - серия Creed, в которой Сталлоне вновь вернулся к своему знаменитому герою.

К юбилею сняли фильм о том, как появился «Рокки»

Есть у 50-летия еще один любопытный подарок. В этом году выходит биографическая картина «I Play Rocky», посвященная молодому Сталлоне и его борьбе за право самому сыграть придуманного им боксера.

Сильвестра Сталлоне играет Энтони Ипполито, уже изображавший другую легенду Голливуда - Аль Пачино в сериале The Offer. Режиссером стал Питер Фаррелли. В актерский состав также вошли Анна-София Робб, Мэтт Диллон и Стефан Джеймс, сыгравший Карла Уэзерса.

Картина уже была представлена на кинофестивале в Торонто, а в широкий прокат должна выйти в ноябре - как раз к полувековому юбилею оригинального «Рокки». Variety отмечает, что новый фильм фактически повторяет главный мотив самой истории Рокки: малоизвестный обычный человек отказывается отступить, хотя почти никто вокруг не верит, что у него получится.

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

google news Подпишитесь на нас
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

Один большой драник: как приготовить и перевернуть целым
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром

Гороскоп на 28 сентября по картам Таро: Тельцу - укрепить стабильность,…

В мире

«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
27 сентября, 13:38
Культовому фильму «Рокки» исполняется 50 лет: Сталлоне рассказал о тяжелой для него истории, оставшейся за кадром
27 сентября, 13:00
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
27 сентября, 12:17 12:17
Режиссер «Человека-паука» снимет новый фильм «Звзедных войн»
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
27 сентября, 10:58 10:58
OpenAI признала утечку: ИИ-агенты разместили на сторонних сайтах 53 изображения пользователей ChatGPT
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
27 сентября, 09:44 09:44
Китай объявил о восьми договоренностях с США по итогам встречи Си Цзиньпина и Трампа
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
26 сентября, 20:58 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
26 сентября, 19:37 19:37
Около 700 тысяч человек пришли на мессу Папы Римского в центре Парижа
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
26 сентября, 18:19 18:19
Бангкок объявлен зоной бедствия: после мощных ливней улицы столицы Таиланда ушли под воду
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
26 сентября, 17:38 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
26 сентября, 14:20 14:20
Бангкок затопило после сильных дождей: власти объявили режим бедствия
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
26 сентября, 12:58 12:58
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака

Латвия

Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
27 сентября, 10:20
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
27 сентября, 08:57 08:57
Этнографический музей отмечает День Микелиса: ярмарка, кузница, овечки и осенний суп
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 20:19 20:19
«Лиелупская щука»: рыболовов ждут на соревнования с главным призом - 800 евро
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 16:20 16:20
Производство спирта в Латвии подскочило на 62%
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 15:40 15:40
В воскресенье в Латвии станет солнечнее: воздух прогреется до +18 градусов
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 14:59 14:59
В Елгаве во время мотопарада столкнулись два мотоцикла: пострадали три человека
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 13:45 13:45
Спасенная после ДТП лисичка Лакия обрела новый дом на Лигатненской природной тропе
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 12:19 12:19
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 10:58 10:58
В Риге открыли обновленный Земитанский мост и 15 пунктов мобильности
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
26 сентября, 10:19 10:19
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек

ЧП

Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
26 сентября, 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
26 сентября, 17:00
Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
25 сентября, 18:00
The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
24 сентября, 16:16
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
24 сентября, 15:57
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
24 сентября, 09:28
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса

Mixer

5 свежих фильмов, которые уже можно посмотреть дома: от молодого Бурдена до динозавров за окном
27 сентября, 13:38
Ни сцены, ни вопросов: 4 знака, которые переживают ревность молча
5 свежих фильмов, которые уже можно посмотреть дома: от молодого Бурдена до динозавров за окном
27 сентября, 13:01
Один большой драник: как приготовить и перевернуть целым
5 свежих фильмов, которые уже можно посмотреть дома: от молодого Бурдена до динозавров за окном
27 сентября, 12:58
Гороскоп на 28 сентября по картам Таро: Тельцу - укрепить стабильность, Овну - выбрать главную цель
27 сентября, 12:34
Змея безошибочно находит своё: 4 знака китайского гороскопа, которым 28 сентября выпадет редкое удачное совпадение
27 сентября, 12:01
Девы, Скорпионы, Раки и Весы в гороскопе Джорджии Николс на понедельник, 28 сентября
27 сентября, 11:55
Ловушка для глаз: найдите 3 отличия за 20 секунд - одно из них прячется прямо перед глазами
27 сентября, 11:41
Близнецы, Стрельцы, Весы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 28 сентября
27 сентября, 11:06
5 свежих фильмов, которые уже можно посмотреть дома: от молодого Бурдена до динозавров за окном

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам

Спорт

Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас