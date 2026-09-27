27 сентября 2026, 12:17 Валерия Леонова

Режиссер «Человека-паука» снимет новый фильм «Звзедных войн»

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Режиссер «Человека-паука» снимет новый фильм «Звзедных войн»

У следующего большого проекта во вселенной «Звездных войн» появился режиссер. Джон Уоттс, снявший три фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом, выбран для работы над новой картиной Lucasfilm.

Об этом сообщают сразу несколько ведущих голливудских изданий, в том числе Variety и The Hollywood Reporter.

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Сценарий пишет Саймон Кинберг, хорошо знакомый с этой киновселенной: он был одним из создателей анимационного сериала «Звездные войны: Повстанцы» (Star Wars Rebels), а также работал над рядом проектов франшизы.

По данным The Hollywood Reporter, речь идет о первом фильме новой трилогии Кинберга. Источники Deadline утверждают, что проект должен вернуться к истории семьи Скайуокеров и продолжить основную киносагу после девятого эпизода - «Скайуокер. Восход», вышедшего в 2019 году.

Однако здесь пока остается интрига. Lucasfilm официально не объявляла фильм «Эпизодом X», а ранее появлялись противоречивые сведения о том, станет ли новая трилогия непосредственным продолжением девяти эпизодов или начнет самостоятельную историю. Поэтому говорить об «Эпизоде X» как об утвержденном названии пока рано.

Вернется ли Рей

Еще один большой вопрос - актерский состав. По данным отраслевых СМИ, создатели рассматривают возможность возвращения Дэйзи Ридли в роли Рей Скайуокер, однако ее участие именно в проекте Уоттса пока официально не подтверждено.

При этом история Рей уже давно фигурирует в других планах Lucasfilm: отдельный фильм о героине после событий «Скайуокер. Восход» находится в разработке. Пока неизвестно, каким образом этот проект будет связан с новой трилогией Кинберга.

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Для Джона Уоттса это далеко не первое путешествие в далекую-далекую галактику. Он уже работал с Lucasfilm и был одним из создателей сериала «Звездные войны: Опорная команда» (Skeleton Crew).

Но больше всего Уоттс известен благодаря трилогии Marvel с Томом Холландом - «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой». Последний стал одним из самых кассовых фильмов в истории кино.

Когда выйдет новый фильм

Вот здесь спешить не стоит. Дата премьеры, начало съемок и актерский состав пока не объявлены, а сам проект все еще находится в разработке. Variety подтверждает участие Уоттса, но Lucasfilm пока не представила фильм официально.

При этом «Звездные войны» уже возвращаются на большой экран после длительного перерыва. В 2026 году вышел фильм «Мандалорец и Грогу», а следующим крупным релизом станет «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter) Шона Леви с Райаном Гослингом. Его премьера запланирована на май 2027 года. Официальный сайт Star Wars уже представил логотип картины.

И еще интересный факт: сейчас у Lucasfilm фактически начинается новая эпоха. В январе Кэтлин Кеннеди после 14 лет руководства студией покинула пост президента, сосредоточившись на продюсерской работе. Творческое руководство Lucasfilm перешло к Дэйву Филони, а сопрезидентом стала Линвен Бреннан.

Именно поэтому назначение Уоттса интересно не только само по себе: это один из первых крупных шагов в формировании будущего кинофраншизы при новом руководстве.

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