27 сентября 2026, 19:23

Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

google news Подпишитесь на нас
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании контртеррористическая полиция расследует крупный инцидент возле авиабазы RAF Fairford, которую используют Военно-воздушные силы США. Пять мужчин задержаны по подозрению в подготовке террористического акта, а специалисты по обезвреживанию взрывных устройств обследуют три подозрительных автомобиля.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 27 сентября, в графстве Глостершир на западе Англии.

Читайте нас также

Около 00:45 полиция получила сообщение о трёх подозрительных автомобилях, которые, предположительно, направлялись в сторону RAF Fairford. На место прибыли вооружённые полицейские. В районе деревни Уэлфорд они задержали пятерых мужчин.

Первоначально задержанных подозревали в преступлениях, предусмотренных британским законом о взрывчатых веществах. Позднее всех пятерых дополнительно задержали по подозрению в подготовке террористического акта. Расследование возглавило британское подразделение Counter Terrorism Policing. Все подозреваемые остаются под стражей.

85 домов эвакуировали

Вокруг автомобилей был установлен периметр безопасности радиусом около 400 метров. Для их обследования привлекли армейских специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В качестве меры предосторожности пришлось эвакуировать жителей примерно 85 домов. Для людей, которым некуда было уехать, власти открыли ближайший спортивно-развлекательный центр.

На кадрах с воздуха были видны три белых фургона. Между ними работал робот-сапёр, а двери двух машин были открыты. Британские СМИ также заметили рядом с автомобилями крупные тёмные ёмкости. Что именно находилось внутри машин и представляло ли содержимое реальную опасность, официально пока не сообщается.

Полиция заявляет, что ситуация локализована и непосредственной угрозы для окружающих, по имеющейся информации, нет. Расследование, однако, находится лишь на начальной стадии.

Задержали совсем рядом с авиабазой

BBC Verify проанализировала фотографию, предположительно сделанную во время задержания. По данным редакции, место съёмки находится в Уэлфорде примерно в 350 метрах от одного из въездов на RAF Fairford.

При этом британские власти пока не раскрывают имена, возраст и гражданство задержанных.

Не сообщается официально и о том, что именно стало основанием для подозрения в подготовке теракта помимо обстоятельств задержания и расследования в отношении автомобилей.

Читайте Mixer
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

Юмор за день и начальник колонии
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

После 45 всё есть, а радости нет: что происходит с мужчиной
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

Гороскоп здоровья на неделю 28 сентября - 4 октября: Овнам меньше…
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

5 сериалов на вечер с оценками от 8, которые могли пройти мимо вас

Трамп: «Они хотели нанести большой ущерб»

На произошедшее уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Разговаривая с журналистами, он заявил, что американским властям подозреваемые были известны и находились под наблюдением.

По словам Трампа, мужчины якобы собирались нанести военному объекту «большой ущерб». Президент высоко оценил сотрудничество американских и британских служб, заявив, что за подозреваемыми наблюдали «долгое время».

Британская полиция пока не раскрывала подробностей предполагаемого плана и публично не подтверждала заявление Трампа о продолжительном наблюдении за задержанными.

Почему RAF Fairford имеет особое значение

RAF Fairford - британская военная база примерно в 160 километрах к западу от Лондона, которая используется американскими ВВС в соответствии с соглашениями между Великобританией и США.

На ней размещаются штаб 501-го крыла боевого обеспечения ВВС США и 420-я эскадрилья авиабазы. Fairford играет важную роль в американских операциях в Европе и используется как передовая площадка для стратегических бомбардировщиков.

В нынешнем году значение объекта стало ещё выше: база использовалась американской авиацией в ходе военных действий против Ирана. Именно поэтому британские СМИ рассматривают произошедшее не просто как местный инцидент с подозрительными автомобилями, а как потенциально серьёзное дело в сфере национальной безопасности.

Связь с Ираном пока не подтверждена

На фоне роли Fairford в американских операциях на Ближнем Востоке возникли предположения, что предполагаемый заговор может иметь отношение к Ирану.

Однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет. Полиция не сообщила ни о национальности задержанных, ни об их предполагаемой идеологии или возможных связях с иностранными государствами и организациями.

Поэтому делать вывод, что предотвращённый предполагаемый теракт был связан именно с Ираном, пока преждевременно.

Расследование продолжается. Контртеррористическая полиция заявила, что сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего и собирает доказательства на месте.

 

google news Подпишитесь на нас
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

5 сериалов на вечер с оценками от 8, которые могли пройти мимо вас
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

Овны, Тельцы, Рыбы и Львы в гороскопе на понедельник 28 сентября

В мире

Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 19:23
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 18:16 18:16
75 евро за взгляд в смартфон: в Италии обсуждают новые штрафы для пешеходов
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 16:57 16:57
В Таиланде хотят ввести новый сбор для туристов: 450 батов за въезд
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 15:37 15:37
Панды возвращаются в Атланту: Пинпин и Фушуан отправились из Китая в США на десять лет
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 13:38 13:38
Культовому фильму «Рокки» - 50 лет: Сталлоне рассказал историю, оставшуюся за кадром
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 13:00 13:00
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 12:17 12:17
Режиссер «Человека-паука» снимет новый фильм «Звзедных войн»
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 10:58 10:58
OpenAI признала утечку: ИИ-агенты разместили на сторонних сайтах 53 изображения пользователей ChatGPT
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
27 сентября, 09:44 09:44
Китай объявил о восьми договоренностях с США по итогам встречи Си Цзиньпина и Трампа
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
26 сентября, 20:58 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет

Латвия

За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
27 сентября, 17:40
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
27 сентября, 14:22
Жертвы ради жилья: как в Латвии копят на первый взнос за недвижимость
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
27 сентября, 11:39 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
27 сентября, 10:20 10:20
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
27 сентября, 08:57 08:57
Этнографический музей отмечает День Микелиса: ярмарка, кузница, овечки и осенний суп
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
26 сентября, 20:19 20:19
«Лиелупская щука»: рыболовов ждут на соревнования с главным призом - 800 евро
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
26 сентября, 16:20 16:20
Производство спирта в Латвии подскочило на 62%
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
26 сентября, 15:40 15:40
В воскресенье в Латвии станет солнечнее: воздух прогреется до +18 градусов
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
26 сентября, 14:59 14:59
В Елгаве во время мотопарада столкнулись два мотоцикла: пострадали три человека
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
26 сентября, 13:45 13:45
Спасенная после ДТП лисичка Лакия обрела новый дом на Лигатненской природной тропе
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
26 сентября, 12:19 12:19
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро

ЧП

«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
27 сентября, 14:58
Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
26 сентября, 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
26 сентября, 17:00
Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс
25 сентября, 18:00
The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
24 сентября, 16:16
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
24 сентября, 15:57
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне

Mixer

Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе
27 сентября, 19:19
Джинсы те же, образ другой: 11 осенних сочетаний после 45
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе
27 сентября, 19:05
Юмор за день и начальник колонии
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе
27 сентября, 18:50
После 45 всё есть, а радости нет: что происходит с мужчиной
27 сентября, 18:35
Гороскоп здоровья на неделю 28 сентября - 4 октября: Овнам меньше волнений, Девам меньше новостей, Рыбам больше общения
27 сентября, 18:18
5 сериалов на вечер с оценками от 8, которые могли пройти мимо вас
27 сентября, 18:10
Овны, Тельцы, Рыбы и Львы в гороскопе на понедельник 28 сентября
27 сентября, 16:58
Выберите клубок ниток - и узнайте, какая ситуация не дает вам покоя
27 сентября, 16:18
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь

Спорт

Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас