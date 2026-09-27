Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании контртеррористическая полиция расследует крупный инцидент возле авиабазы RAF Fairford, которую используют Военно-воздушные силы США. Пять мужчин задержаны по подозрению в подготовке террористического акта, а специалисты по обезвреживанию взрывных устройств обследуют три подозрительных автомобиля.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 27 сентября, в графстве Глостершир на западе Англии.

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Около 00:45 полиция получила сообщение о трёх подозрительных автомобилях, которые, предположительно, направлялись в сторону RAF Fairford. На место прибыли вооружённые полицейские. В районе деревни Уэлфорд они задержали пятерых мужчин.

Первоначально задержанных подозревали в преступлениях, предусмотренных британским законом о взрывчатых веществах. Позднее всех пятерых дополнительно задержали по подозрению в подготовке террористического акта. Расследование возглавило британское подразделение Counter Terrorism Policing. Все подозреваемые остаются под стражей.

85 домов эвакуировали

Вокруг автомобилей был установлен периметр безопасности радиусом около 400 метров. Для их обследования привлекли армейских специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В качестве меры предосторожности пришлось эвакуировать жителей примерно 85 домов. Для людей, которым некуда было уехать, власти открыли ближайший спортивно-развлекательный центр.

На кадрах с воздуха были видны три белых фургона. Между ними работал робот-сапёр, а двери двух машин были открыты. Британские СМИ также заметили рядом с автомобилями крупные тёмные ёмкости. Что именно находилось внутри машин и представляло ли содержимое реальную опасность, официально пока не сообщается.

Полиция заявляет, что ситуация локализована и непосредственной угрозы для окружающих, по имеющейся информации, нет. Расследование, однако, находится лишь на начальной стадии.

Задержали совсем рядом с авиабазой

BBC Verify проанализировала фотографию, предположительно сделанную во время задержания. По данным редакции, место съёмки находится в Уэлфорде примерно в 350 метрах от одного из въездов на RAF Fairford.

При этом британские власти пока не раскрывают имена, возраст и гражданство задержанных.

Не сообщается официально и о том, что именно стало основанием для подозрения в подготовке теракта помимо обстоятельств задержания и расследования в отношении автомобилей.

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Трамп: «Они хотели нанести большой ущерб»

На произошедшее уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Разговаривая с журналистами, он заявил, что американским властям подозреваемые были известны и находились под наблюдением.

По словам Трампа, мужчины якобы собирались нанести военному объекту «большой ущерб». Президент высоко оценил сотрудничество американских и британских служб, заявив, что за подозреваемыми наблюдали «долгое время».

Британская полиция пока не раскрывала подробностей предполагаемого плана и публично не подтверждала заявление Трампа о продолжительном наблюдении за задержанными.

Почему RAF Fairford имеет особое значение

RAF Fairford - британская военная база примерно в 160 километрах к западу от Лондона, которая используется американскими ВВС в соответствии с соглашениями между Великобританией и США.

На ней размещаются штаб 501-го крыла боевого обеспечения ВВС США и 420-я эскадрилья авиабазы. Fairford играет важную роль в американских операциях в Европе и используется как передовая площадка для стратегических бомбардировщиков.

В нынешнем году значение объекта стало ещё выше: база использовалась американской авиацией в ходе военных действий против Ирана. Именно поэтому британские СМИ рассматривают произошедшее не просто как местный инцидент с подозрительными автомобилями, а как потенциально серьёзное дело в сфере национальной безопасности.

Связь с Ираном пока не подтверждена

На фоне роли Fairford в американских операциях на Ближнем Востоке возникли предположения, что предполагаемый заговор может иметь отношение к Ирану.

Однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет. Полиция не сообщила ни о национальности задержанных, ни об их предполагаемой идеологии или возможных связях с иностранными государствами и организациями.

Поэтому делать вывод, что предотвращённый предполагаемый теракт был связан именно с Ираном, пока преждевременно.

Расследование продолжается. Контртеррористическая полиция заявила, что сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего и собирает доказательства на месте.