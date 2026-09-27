Панды возвращаются в Атланту: Пинпин и Фушуан отправились из Китая в США на десять лет

В воскресенье, 27 сентября, в 02:55 по местному времени, две большие панды - самец Пинпин и самка Фушуан - отправились из Китая в США, где следующие десять лет будут жить в зоопарке Атланты. Спецрейс с животными вылетел из международного аэропорта Чэнду-Шуанлю.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Государственное управление лесного и степного хозяйства Китая.

Читайте нас также Google News Facebook

Перед путешествием в Центре изучения и разведения больших панд в Чэнду для необычных пассажиров устроили церемонию прощания

Пинпин и Фушуан родились в 2020 году. Пинпин - самец, появившийся на свет 17 марта. Китайские специалисты описывают его как крепкого и при этом очень подвижного медведя. Его легко узнать по крупным темным кругам вокруг глаз. Он отлично лазает по деревьям и любит отдыхать на развилках ветвей.

Фушуан - самка, родившаяся 18 октября. У нее небольшая пушистая прядь на макушке и слегка выпуклый лоб. Сотрудники центра отмечают ее сообразительность: Фушуан особенно хорошо справляется с поиском спрятанной для нее еды.

К 15-часовому путешествию через океан животных готовили заранее. Панды проходили специальную тренировку, призванную уменьшить стресс во время перевозки.

В дорогу для них приготовили свежий бамбук и бамбуковые побеги, яблоки, а также необходимые лекарства. В самолете поддерживают подходящие для животных температуру и влажность.

Вместе с Пинпином и Фушуан летят опытные американские ветеринары и смотрители, которые следят за их состоянием и питанием. Китай, в свою очередь, заранее направил в Атланту две группы специалистов.

Читайте

Сразу после прибытия панды не появятся перед посетителями. Сначала им предстоят карантин и медицинское обследование. Китайские специалисты останутся в зоопарке на этот период и помогут животным привыкнуть к новому дому.

К приезду новых обитателей зоопарк серьезно обновил комплекс для больших панд. В помещениях увеличили пространство, появились новые конструкции для лазания, каменные площадки и бассейн, а также была модернизирована система наблюдения.

С едой проблем возникнуть не должно. Специалисты отмечают, что климат в районе Атланты позволяет выращивать несколько видов подходящего для панд бамбука и заготавливать его свежим круглый год.

Панды возвращаются после двухлетнего перерыва

Для Атланты это особенно заметное событие. Большие панды жили здесь четверть века - сотрудничество зоопарка с Китаем началось еще в 1999 году, когда в США прибыли Луньлунь и Янъян.

За это время у пары родились семь детенышей, в том числе две пары близнецов. В октябре 2024 года срок прежнего соглашения закончился, и последние четыре панды - Луньлунь, Янъян и их дочери Ялунь и Силунь - вернулись в Китай. Все девять панд, связанных с прежней программой Атланты, сейчас находятся в Чэнду.

Новое десятилетнее соглашение между зоопарком Атланты и Китайской ассоциацией охраны дикой природы было объявлено в апреле этого года. Помимо содержания животных, программа предусматривает совместные исследования, работу в области размножения и ветеринарии, а также защиту диких панд и мест их обитания. За предыдущие годы специалисты двух стран совместно осуществили более 30 исследовательских проектов и опубликовали свыше 50 научных работ.

О скором прибытии Пинпина и Фушуан в Атланту председатель КНР Си Цзиньпин говорил во время недавнего визита в Вашингтон и встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Он назвал сотрудничество по сохранению больших панд одним из символов дружбы между народами Китая и США.

Само соглашение, однако, было заключено раньше - о нем зоопарк Атланты объявил еще 23 апреля 2026 года.