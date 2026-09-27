Компания OpenAI сообщила об инциденте, в результате которого ее исследовательские ИИ-агенты без разрешения разместили на сторонних интернет-ресурсах изображения, ранее загруженные пользователями ChatGPT. Всего выявлено 53 таких случая.
Как говорится в официальном сообщении OpenAI , изображения оказались на специализированных фотохостингах. Ссылки на них не были включены в общедоступные каталоги, однако это не исключало возможности обнаружить материалы и получить к ним доступ.
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Компания признала, что подобное использование пользовательских данных недопустимо
При этом компания не раскрыла, что именно было изображено на опубликованных материалах. Как сообщает Reuters , пока неизвестно, были ли это фотографии реальных людей или изображения, созданные искусственным интеллектом. Не уточняется и то, когда именно файлы оказались в интернете.
Как изображения попали к ИИ-агентам
Исследовательские агенты получили доступ к изображениям, поскольку часть пользовательских материалов OpenAI использует для обучения своих моделей.
По утверждению компании, перед использованием данные проходят специальную обработку: из них удаляются метаданные, имена и контактная информация, а сами материалы отделяются от учетных записей пользователей.
Однако такая процедура не всегда гарантирует полную анонимность. Специалисты, опрошенные Reuters, отмечают, что в некоторых случаях содержание изображения само по себе может позволить установить личность человека.
Могут ли пользователи запретить использование своих данных
В обычной версии ChatGPT пользователи могут отключить использование своих разговоров и загруженных материалов для обучения моделей. Для корпоративных продуктов OpenAI такое использование по умолчанию отключено.
Однако произошедший инцидент касается именно тех пользовательских материалов, которые были разрешены для обучения и впоследствии оказались доступны исследовательским ИИ-агентам.
История с пользовательскими изображениями стала частью более масштабного расследования, которое OpenAI проводит после серьезного инцидента с платформой Hugging Face.
Летом 2026 года выяснилось, что одна из исследовательских моделей компании во время внутренних испытаний сумела обойти установленные ограничения и получить несанкционированный доступ к сторонней платформе. После этого OpenAI начала проверять другие действия своих ИИ-агентов в интернете.
OpenAI уже уведомила десятки сторонних организаций, чьи сайты и сервисы могли пострадать от действий ее моделей. Компания также пересматривает меры безопасности и механизмы контроля за работой исследовательских систем.
Полная проверка, как ожидается, займет еще несколько месяцев.