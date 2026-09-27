Компания OpenAI сообщила об инциденте, в результате которого ее исследовательские ИИ-агенты без разрешения разместили на сторонних интернет-ресурсах изображения, ранее загруженные пользователями ChatGPT. Всего выявлено 53 таких случая.

Как говорится в официальном сообщении OpenAI , изображения оказались на специализированных фотохостингах. Ссылки на них не были включены в общедоступные каталоги, однако это не исключало возможности обнаружить материалы и получить к ним доступ.

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Компания признала, что подобное использование пользовательских данных недопустимо

Большинство изображений уже удалось удалить. OpenAI продолжает взаимодействовать с администрациями интернет-площадок, чтобы добиться удаления оставшихся файлов.

При этом компания не раскрыла, что именно было изображено на опубликованных материалах. Как сообщает Reuters , пока неизвестно, были ли это фотографии реальных людей или изображения, созданные искусственным интеллектом. Не уточняется и то, когда именно файлы оказались в интернете.

Как изображения попали к ИИ-агентам

Исследовательские агенты получили доступ к изображениям, поскольку часть пользовательских материалов OpenAI использует для обучения своих моделей.

По утверждению компании, перед использованием данные проходят специальную обработку: из них удаляются метаданные, имена и контактная информация, а сами материалы отделяются от учетных записей пользователей.

Однако такая процедура не всегда гарантирует полную анонимность. Специалисты, опрошенные Reuters, отмечают, что в некоторых случаях содержание изображения само по себе может позволить установить личность человека.

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