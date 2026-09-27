Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек

Непал, который ещё не оправился от разрушительной августовской катастрофы, вновь столкнулся со стихией. В воскресенье, 27 сентября, мощная лавина сошла в районе гималайской вершины Химлунг-Химал. По последним данным непальских СМИ, пропавшими после схода лавины считались 14 человек, а спасатели уже обнаружили тела двух погибших. Их личности пока не установлены.

Трагедия произошла в районе Нар-Пху округа Мананг, неподалёку от границы с Тибетом. Высота Химлунг-Химала составляет 7126 метров. В последние дни в горах шёл сильный снег, а погода серьёзно осложнила работу спасателей.

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Готовили маршрут для иностранных альпинистов

Пропавшие - непальские горные проводники и другие сотрудники экспедиционных команд. Иностранных альпинистов среди них, по имеющейся информации, нет.

Непальская группа отправилась в горы заранее: её участники должны были подготовить лагерь и маршрут, закрепить верёвки и обеспечить условия для иностранных альпинистов, прибытие которых ожидалось через несколько дней.

Первоначально организаторы сообщили о восьми пропавших сотрудниках Himalayan Holidays Nepal и двух представителях Imagine Nepal. Позже число людей, с которыми не удавалось установить связь, увеличилось до 14.

Спасательную операцию серьёзно осложнила погода. В Катманду и Покхаре были подготовлены вертолёты, однако первоначально они не могли добраться до горы из-за неблагоприятных условий. Позднее в район Химлунга удалось доставить группу опытных горных спасателей. К вечеру они обнаружили тела двух человек. Поиски продолжаются.

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Гималаи снова во власти непогоды

В горных районах Непала несколько дней продолжаются снегопады и дожди. Опасность стала настолько серьёзной, что альпинисты были вынуждены покинуть некоторые маршруты.

Ситуация особенно тревожна после катастрофы, произошедшей всего месяц назад. 26 августа масштабные наводнения и оползни обрушились на районы Непала и соседнего Тибета. Потоки воды, грязи и камней уничтожали здания, дороги и другую инфраструктуру. Тысячи людей погибли или пропали без вести.

33 латвийца всё ещё не найдены

Для Латвии августовская катастрофа стала одной из крупнейших консульских трагедий последних лет. 33 гражданина Латвии до сих пор числятся пропавшими без вести. Это половина всех граждан стран Европейского союза, которых продолжают разыскивать после бедствия в Непале.

По информации Министерства иностранных дел Латвии, во время катастрофы латвийские туристы находились у разрушенного пограничного пункта на китайской стороне границы. Латвийская полиция через Интерпол передала Непалу и Китаю образцы ДНК родственников пропавших для возможной идентификации.

Представитель МИД Латвии Юргис Барканс провёл в Непале три недели, координируя работу с местными службами. Он вернулся в Латвию после того, как в последние дни новой информации о судьбе пропавших не поступало. При этом поиски не прекращены.

По словам Барканса, непальская полиция сообщала, что среди найденных к тому моменту погибших европейцев предварительно не идентифицировали. В ближайшее время в Латвию также планируют доставить личные вещи пропавших туристов, оставшиеся в гостиницах.

Таким образом, нынешний сход лавины на Химлунг-Химале стал ещё одним тяжёлым происшествием в Непале на фоне последствий августовской катастрофы и крайне сложной погоды в Гималаях.