Китай объявил о восьми договоренностях с США по итогам встречи Си Цзиньпина и Трампа

Китай и США договорились продолжить торгово-экономический диалог, создать канал связи по инцидентам в сфере искусственного интеллекта и развивать сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Эти и другие результаты государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США перечислены в опубликованном 26 сентября сообщении Министерства иностранных дел Китая.

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Визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты проходил 23-25 сентября. Во время переговоров они с президентом США Дональдом Трампом обсуждали двусторонние отношения, торговлю, искусственный интеллект и ряд международных вопросов.

Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа и его супругу Меланию принять участие в саммите АТЭС, который состоится в ноябре в Китае, сообщил CNN. Си Цзиньпин отметил, что «с нетерпением» ожидает возможности принять президента Трампа и первую леди в Китае.

«Перспективы этих отношений станут ярче», - добавил Си во время чаепития. Глава Белого дома охотно принял приглашение.

Отдельный блок договоренностей касается торговли. Китайская сторона сообщила о продолжении работы созданных механизмов экономических консультаций, договоренности о взаимном снижении пошлин, которую Пекин называет соглашением на 30 млрд долларов, и продлении ранее достигнутых в Куала-Лумпуре торгово-экономических договоренностей.

Еще одно направление - искусственный интеллект. Китай и США договорились продолжить двусторонний диалог о преимуществах и рисках ИИ. Следующая встреча должна пройти уже в ноябре 2026 года. Кроме того, предполагается создать отдельный канал связи для обмена информацией об инцидентах, связанных с ИИ.

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Еще до саммита американская сторона предлагала Пекину механизм уведомления о серьезных происшествиях в этой сфере.

В перечне договоренностей также говорится о сотрудничестве правоохранительных органов двух стран в борьбе с наркотиками. По данным китайской стороны, в последнее время совместная работа позволила раскрыть несколько дел, связанных с новыми психоактивными веществами и химическими прекурсорами, и задержать в двух странах десятки подозреваемых.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп, согласно сообщению МИД КНР, также согласились с тем, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие, и заявили, что государства и организации не должны взимать плату за проход по международным водным путям.

И снова «панда-дипломатия»

Нашлось место и для гораздо менее политического пункта. США приветствовали передачу Китаем в аренду зоопарка Атланты пары больших панд.

Си Цзиньпин ранее сообщил, что панды Пин Пин и Фу Шуан должны прибыть в Атланту в ближайшие дни

Кроме восьми основных пунктов, военные двух стран договорились подготовить меморандум об укреплении связи и предотвращении кризисных ситуаций.