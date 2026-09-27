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Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии

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Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии

Одна из самых редких бутылок виски в мире может быть продана за сумму до 3 млн долларов. Sotheby’s выставит на аукцион The Macallan Fine & Rare 60 Years Old 1926 - виски, дистиллированный ровно сто лет назад и выдерживавшийся в бочке шесть десятилетий.

Торги пройдут 9 октября непосредственно в поместье The Macallan в шотландском Спейсайде. Это будет первый аукцион Sotheby’s, проведенный на территории знаменитой винокурни.

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Виски был дистиллирован в 1926 году и следующие 60 лет провел в дубовой бочке №263, ранее использовавшейся для хереса. Только в 1986 году содержимое бочки разлили - получилось всего 40 бутылок. Сам The Macallan называет 1926-й старейшим винтажем в истории марки.

Эти 40 бутылок впоследствии превратились в настоящие коллекционные раритеты. Четырнадцать получили этикетку серии Fine & Rare, для 12 оформление создал британский художник сэр Питер Блейк, еще для 12 - итальянец Валерио Адами. Две первоначально оставили без этикеток, одну из них позднее вручную расписал ирландский художник Майкл Диллон.

На октябрьские торги попадет одна из 14 бутылок Fine & Rare. Sotheby’s оценивает ее в 1,7-2,2 млн фунтов стерлингов - верхняя граница оценки соответствует примерно 3 млн долларов.

Sotheby’s также отмечает небольшую потертость этикетки на горлышке. Аутентичность бутылки и ее индивидуального кода ранее подтвердил The Macallan.

Рекорд уже составляет $2,7 млн

The Macallan 1926 неоднократно устанавливал рекорды на аукционах. В 2019 году бутылка Fine & Rare была продана Sotheby’s за 1,5 млн фунтов - около $1,9 млн по тогдашнему курсу.

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Но нынешний мировой рекорд принадлежит другой бутылке из той же легендарной бочки - с этикеткой Валерио Адами. В ноябре 2023 года на торгах Sotheby’s в Лондоне за нее заплатили 2,18 млн фунтов, или около $2,7 млн.

Таким образом, если октябрьский лот достигнет верхней границы оценки, рекорд может быть обновлен

Интересно, что изначально эти бутылки вообще не предназначались для свободной продажи. По данным Sotheby’s, их предлагали избранным клиентам The Macallan. Некоторые, вероятно, были выпиты, а одна бутылка, как сообщалось, была уничтожена во время землетрясения в Японии.

Еще три уникальные бутылки

На тех же торгах появится еще один необычный лот - The Macallan Romantica Collection Unique Artists Edition. Это набор из трех бутылок с работами Питера Блейка, Валерио Адами и Майкла Диллона.

В данном случае виски был дистиллирован уже в 1986 году и выдерживался в бочках до 2026-го. Созданы всего два таких комплекта: один останется в архиве The Macallan, второй выставляется на продажу. Sotheby’s оценивает его в 60-100 тысяч фунтов.

А весь аукцион 9 октября приурочен к 100-летию дистилляции The Macallan 1926. Большинство выставленных бутылок поступили из частных коллекций.

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