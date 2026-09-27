Американские телеканалы возвращаются к освещению мероприятий с Трампом

Четыре ведущих американских телеканала с воскресенья возобновят освещение мероприятий с участием президента страны Дональда Трампа, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

Как отмечается, ранее пять телеканалов - ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC, - которые входят в пресс-пул Белого дома и должны попеременно сопровождать Трампа и распространять записи с его участием, отказались делать это в связи с тем, что президент запретил CNN, а также телеканалу MS NOW и газете Politico доступ в Белый дом.

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По сведениям издания, в воскресенье ABC, CBS, Fox News и NBC вернутся к своим обязанностям в пресс-пуле. Когда очередь будет доходить до CNN, четыре телеканала будут решать, станут ли они подменять коллег в этот день или место CNN в ротации останется незанятым. В таком случае деятельность Трампа не получит должного освещения, указала NYT.

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18 сентября Трамп заявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico за распространение ложных сведений о его администрации. Он добавил, что список СМИ, которым туда запрещен доступ, может быть расширен, но допустил возможность отмены своего решения. Корреспонденты и технический персонал упомянутых СМИ 19 сентября лишились допуска в резиденцию главы администрации США.

Позднее суд в столичном округе Колумбия отменил решение Трампа, однако Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц государства, все равно не пустила журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом. Вашингтонская администрация согласилась сделать это лишь после повторного обращения представителей данных СМИ в суд.