75 евро за взгляд в смартфон: в Италии обсуждают новые штрафы для пешеходов

Привычка переходить улицу, не отрывая глаз от смартфона, в Италии может стать поводом для штрафа. В проекте масштабного пересмотра правил дорожного движения предлагается ввести отдельную ответственность для пешеходов, отвлекающихся на электронные устройства на проезжей части.

Согласно обсуждаемому проекту нового итальянского Кодекса дорожного движения, пешеходу, который при переходе улицы смотрит в смартфон, планшет или ноутбук, может грозить штраф в размере 75 евро. Аналогичное ограничение предполагается распространить на ситуации, когда человек пользуется устройством, находясь непосредственно на проезжей части.

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При этом обычные разговоры по телефону во время прогулки по тротуару запрещать не собираются.

Телефон придётся убрать перед переходом

Смысл предлагаемой нормы - не запретить пешеходам пользоваться смартфонами вообще, а бороться с ситуациями, когда экран отвлекает человека от движения транспорта.

Проект предусматривает исключения для подтверждённых экстренных ситуаций. Допускается также использование громкой связи или наушников при условии, что человек сохраняет достаточную способность слышать происходящее вокруг.

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Изменения могут коснуться не только смартфонов. Перед выходом на пешеходный переход человеку предлагается вменить в обязанность остановиться и убедиться, что приближающиеся водители его заметили. Во время самого перехода предполагается запретить резкие изменения направления и другие непредсказуемые манёвры.

В проекте есть и другие требования к безопасности пешеходов. В частности, обсуждаются дополнительные меры видимости ночью на неосвещённых загородных дорогах.

Штраф пока не действует

Для тех, кто собирается в Италию, это принципиальное уточнение: сейчас отдельного штрафа в 75 евро за использование смартфона при переходе улицы в стране нет. Это подтверждает и издание ACI L’Automobile.

Предложения входят в рабочий текст реформы Кодекса дорожного движения, который проходил консультации с отраслевыми организациями. До окончательного утверждения положения могут быть изменены.

Таким образом, убирать телефон перед «зеброй» в Италии уже сейчас разумно ради безопасности, но штрафовать вас за это не будут. Пока.