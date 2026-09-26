26 сентября 2026, 11:38

Выселение 87-летней женщины после 71 года в квартире вызвало протесты в Мадриде

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Выселение 87-летней женщины после 71 года в квартире вызвало протесты в Мадриде

Выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из мадридской квартиры, где она прожила 71 год, вызвало массовые протесты и стало одним из самых заметных эпизодов дискуссии о жилищном кризисе в Испании. Женщину, ослабленную болезнью и передвигающуюся в инвалидной коляске, 23 сентября вынесли из дома на носилках и доставили в больницу.

После выписки Марикармен временно переедет к двоюродному брату. В его квартире площадью около 50 кв. м уже живут еще четыре человека. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда пообещал пенсионерке помощь и крышу над головой, однако от предложения бесплатно поселить ее в муниципальном доме престарелых она отказалась.

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История с квартирой тянется много лет. Изначально договор аренды заключил отец Марикармен, после его смерти жилье перешло к матери, а в 2005 году - к дочери. Последние восемь лет пенсионерка конфликтовала с компанией Urbagestión, которая сначала требовала за квартиру 2650 евро в месяц, а затем снизила сумму до 1650 евро. Для женщины с пенсией 1350 евро в месяц такая аренда была недоступна.

Попытки найти компромисс результата не дали. Министерство жилищного хозяйства предлагало выкупить квартиру, а известная писательница, пожелавшая сохранить анонимность, была готова пожизненно оплачивать аренду. «Хотят ее выгнать, и все. Решений слышать не хотят», - заявили в министерстве.

Накануне выселения Марикармен обратилась к своим сторонникам. «Я не хочу уходить, но эти люди ради денег пойдут на все. Очень тяжело семь лет жить с кинжалом над головой». Это была уже четвертая попытка выселить пенсионерку.

У дома в районе Ретиро собрались около 500 человек. Среди них были актеры Ана Белен, Карлос Бардем и Хуан Диего Ботто, а около сотни активистов провели ночь на лестнице здания. Утром полиция перекрыла улицу, а протестующие скандировали «Марикармен остается» и «Пентхаус Аюсо для Марикармен».

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Столкновение продолжалось несколько часов. Представители Профсоюза арендаторов просили дать женщине 10 дней на сбор вещей, но ей предоставили лишь час. Позже полиция начала выводить людей из подъезда, а затем, по заявлению профсоюза, применила силу и перцовый газ.

Около 12:40 в квартиру поднялись медики службы Samur. Вскоре Марикармен вынесли из дома на носилках и отправили в больницу Грегорио Мараньон. За ограждением полиции активисты кричали: «Это выселение - убийство».

Случай вызвал реакцию и за пределами Мадрида. Еще в июне, после предыдущей попытки выселения, ООН призывала Испанию остановить процедуру и найти решение. В Мадридском регионе в среднем происходит около трех выселений в день.

В тот же вечер в центре Мадрида прошел митинг возле дома, где расположен пентхаус главы региона Исабель Диас Аюсо. По данным организаторов, на него пришли около 10 тыс. человек. Премьер-министр Педро Санчес, находившийся в Нью-Йорке, назвал выселения «социальной трагедией» и призвал парламент принять указ о жилье.

История Марикармен разворачивается на фоне общего роста стоимости жилья в Испании. За последнее десятилетие аренда в стране подорожала примерно на 57–58%, тогда как зарплаты почти не изменились. Дополнительное давление создает краткосрочная аренда для туристов, из-за которой часть жилья уходит с рынка для местных жителей.

Ситуацию усугубило и прекращение действия «социального щита», который с 2020 года защищал наиболее уязвимых жильцов от выселения. В январе 2026 года эта мера утратила силу.

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