«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака

Победитель Евровидения-2021 Дамиано Давид женился на американской актрисе и певице Дав Камерон. Церемония состоялась 24 сентября в Италии, а для свадьбы пара выбрала необычные парные белые образы.

Камерон отказалась от традиционного свадебного платья. Вместо него она надела белоснежный костюм с брюками прямого кроя и жакетом с тонким ремешком на талии. Образ дополнили галстук и драпированная накидка.

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Дамиано Давид также выбрал светлый наряд - костюм цвета слоновой кости. Завершением образа стал шелковый шарф кофейного оттенка. В итоге жених и невеста появились на церемонии в выдержанных и сочетающихся между собой образах.

История отношений пары началась задолго до свадьбы. Первые слухи о романе появились в 2023 году после того, как Дав Камерон побывала на концерте Måneskin, а позже их заметили вместе во время ужина в Лос-Анджелесе.

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Официально как пара знаменитости впервые появились на красной дорожке в феврале 2024 года. После этого они стали чаще делиться подробностями личной жизни с поклонниками. Спустя примерно полтора года отношения завершились свадьбой в Италии.