Около 700 тысяч человек пришли на мессу Папы Римского в центре Парижа

Около 700 тысяч человек собрались в субботу, 26 сентября, в центре Парижа на мессу под открытым небом, которую возглавил Папа Римский Лев XIV. Богослужение на площади Согласия и Елисейских полях стало самым массовым событием четырехдневного визита понтифика во Францию, сообщает RFI.

Люди начали занимать места за несколько часов до начала службы. Огромная толпа растянулась по Елисейским полям, а перед появлением Льва XIV собравшиеся скандировали его имя. Папа проехал по знаменитому парижскому проспекту на папамобиле, приветствуя верующих.

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Первоначально организаторы рассчитывали примерно на 500-600 тысяч участников, однако интерес оказался еще выше. По оценке Ватикана, на мессу пришли около 700 тысяч человек. Для тех, кто находился далеко от алтаря, вдоль Елисейских полей установили большие экраны.

Во время проповеди Лев XIV говорил о стремлении человека к счастью и призвал не искать его исключительно в материальном благополучии. Папа отметил, что даже в современном обществе, где человеку доступно множество вещей, остается внутренняя потребность в смысле жизни и духовности.

Масштаб события особенно примечателен на фоне того, что Франция за последние десятилетия стала значительно более светской страной. При этом Католическая церковь в последние годы отмечает рост числа взрослых французов, решивших принять крещение.

Первый визит Папы в Париж за 18 лет

Лев XIV прибыл во Францию 25 сентября. Это первый визит главы Католической церкви в Париж после поездки Бенедикта XVI в 2008 году.

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Накануне понтифик встретился с президентом Эмманюэлем Макроном, выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО и посетил восстановленный после пожара 2019 года собор Парижской Богоматери. Лев XIV стал первым Папой, вошедшим в Нотр-Дам после его масштабной реставрации и повторного открытия в декабре 2024 года.

Вечером он встретился с молодежью на стадионе «Стад де Франс», а утром в субботу посетил парижский центр Maison Bakhita, занимающийся поддержкой и интеграцией мигрантов.

Одной из заметных тем первого дня стала искусственная интеллектуальная революция. Выступая в Париже, Лев XIV предостерег от ситуации, при которой технологии начинают определять повседневную жизнь человека, и призвал уделять больше внимания способности людей самостоятельно выносить этические суждения. Как заявил понтифик:

Чтобы не утратить человечность посреди «рая машин», вторгающихся в нашу жизнь и определяющих ее уклад, необходимо безотлагательно воспитывать в людях способность к этическому суждению

После грандиозной мессы Папа завершил парижскую часть поездки и отправился в Лурд - один из крупнейших католических центров паломничества в мире. Согласно программе Ватикана, в воскресенье там запланирована его встреча с людьми, пережившими насилие со стороны представителей духовенства.

Завершающим пунктом поездки станет Мец, куда Лев XIV отправится 28 сентября. Там запланированы межрелигиозная встреча, мероприятие, посвященное миру и единству Европы, и месса в соборе Святого Стефана. После этого Папа вернется в Рим.