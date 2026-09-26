Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет

Мюнхен станет официальным кандидатом Германии на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 году. Такое решение 26 сентября принял Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) на внеочередном собрании в Баден-Бадене.

В финале национального отбора столица Баварии соперничала с заявкой региона Кельн/Рейн-Рур. Еще один претендент, Берлин, незадолго до голосования снял свою кандидатуру.

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Теперь именно концепцию Мюнхена Германия представит Международному олимпийскому комитету. Причем конкретный год проведения Игр пока выбирать не требуется: DOSB ориентируется сразу на три возможные Олимпиады - 2036, 2040 и 2044 годов. До конца 2026 года Германия намерена вступить в так называемый постоянный диалог с МОК - первый этап современной процедуры выбора хозяев Игр, сообщает The Guardian.

Старые олимпийские объекты получат новую жизнь

Один из главных аргументов Мюнхена - возможность использовать значительную часть уже существующей спортивной инфраструктуры.

Концепция опирается на наследие Олимпиады 1972 года, в том числе знаменитый Олимпийский парк. Организаторы делают ставку на короткие расстояния между объектами, единое Олимпийское и Паралимпийское поселение и максимальное использование существующих сооружений.

Парусные соревнования предлагается провести в Киле на Балтийском море - этот город выполнял ту же роль и во время Олимпиады 1972 года.

Внутренняя оценка DOSB также оказалась в пользу Мюнхена. Его концепция получила 87,03 балла из 100, а заявка Кельн/Рейн-Рур - 85,02. Обе были оценены как «очень хорошие».

Важно и то, что планы проведения Олимпиады уже получили поддержку самих жителей Мюнхена.

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Олимпиада уже была в Мюнхене

Мюнхен принимал летние Олимпийские игры в 1972 году. Они вошли в историю не только благодаря спортивным достижениям и необычной архитектуре Олимпийского парка, но и из-за трагедии: члены палестинской организации «Черный сентябрь» захватили в заложники членов израильской сборной. В результате погибли 11 израильских спортсменов и тренеров, а также западногерманский полицейский.

С тех пор летняя Олимпиада в Германии больше не проводилась. Страна предпринимала несколько попыток вернуть Игры, однако ни одна из предыдущих заявок успеха не имела.

Если Мюнхен получит Игры 2036 года, между двумя Олимпиадами в городе пройдет 64 года; если 2040-го - 68 лет, а если 2044-го - 72 года.

Когда станет известно решение

МОК планирует определить место проведения Олимпиады 2036 года в 2029 году. Это подтвердили в июне представители Международного олимпийского комитета.

Среди других городов и стран, проявляющих интерес к Играм 2036 года, называются, в частности, индийский Ахмедабад, Доха в Катаре и Стамбул.

Однако выбор Мюнхена внутри Германии - только начало международной процедуры. Как подчеркивает сам DOSB, окончательные сроки выбора хозяев последующих Олимпиад пока не определены.