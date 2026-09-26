Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе

Ровно через полвека после первой совместной репетиции музыканты U2 вернулись в дублинскую школу Mount Temple Comprehensive, где когда-то познакомились и решили создать группу. Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший устроили концерт во дворе школы перед нынешними учениками, сообщает BBC News

Юбилейное выступление состоялось 25 сентября - ровно через 50 лет после дня, который считается рождением U2.

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История одной из самых известных рок-групп мира началась довольно буднично. В сентябре 1976 года 14-летний Ларри Маллен-младший повесил на школьной доске объявлений рукописную записку:

Барабанщик ищет музыкантов для создания группы

Как теперь рассказал Маллен, сделать это ему посоветовал отец, недовольный тем, что сын играет на барабанах дома в одиночку.

На объявление откликнулись несколько школьников. 25 сентября они собрались на первую репетицию на кухне в доме семьи Малленов на Rosemount Avenue. Среди них были Пол Хьюсон, будущий Боно, Дэвид Эванс, которого мир впоследствии узнает как Эджа, и Адам Клейтон.

Никаких признаков будущей мировой славы та репетиция, судя по воспоминаниям музыкантов, не подавала. Клейтон еще толком не умел играть на бас-гитаре, а Боно, который первоначально хотел стать гитаристом, пришел вообще без гитары. Музыканты вспоминают, что разговаривали гораздо больше, чем играли.

Впрочем, аудитория появилась у них практически сразу. Во время репетиции несколько девочек попытались перебраться через садовую стену, чтобы посмотреть на музыкантов. Ларри Маллен отреагировал своеобразно - облил незваных поклонниц водой из шланга. Спустя 50 лет он в шутку объяснил это «актом доброты», поскольку день был жарким.

Сначала подростковая группа называлась Feedback, позднее - The Hype, и только затем появилось название U2. Официальная история группы также отсчитывается именно от объявления Маллена в Mount Temple в 1976 году.

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«Боно, моя мама передает привет!»

На юбилейном концерте нынешние школьники встретили бывших учеников Mount Temple плакатами. Среди надписей были «Я люблю U2», «Сегодня прекрасный день - нет школы» и, пожалуй, самая забавная: «Боно, моя мама передает привет!»

Музыканты сыграли семь песен разных периодов своей карьеры - среди них I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, One и With or Without You. Прозвучала и новая Silencio.

Сначала учителям приходилось усмирять подростков, которые забирались друг другу на плечи, пытаясь лучше разглядеть сцену. Но вскоре танцевать начали и сами преподаватели.

Для U2 возвращение оказалось гораздо более эмоциональным, чем обычный концерт. Глядя на школу, Боно на некоторое время даже потерял дар речи.

Выступление завершилось песней One в оркестровой аранжировке. Вместе с U2 ее исполнили учащиеся программы музыкального образования Music Generation, которую группа много лет поддерживает.

Юбилей совпал с началом новой главы в истории группы. Накануне концерта U2 объявили о выходе 16-го студийного альбома Carnaval De Luz. Он появится 13 ноября и станет первым альбомом группы с полностью новым материалом за девять лет.

В пластинку войдут 12 композиций. Среди приглашенных музыкантов и авторов - Брайан Ино, Мартин Гаррикс, Даниэль Лануа и Розалия. Заключительная песня Torn записана с Долли Партон и стала последней записанной вокальной работой кантри-звезды.

За 50 лет U2 прошли путь от школьников, едва умевших обращаться со своими инструментами, до одной из самых успешных групп в истории рок-музыки. На счету коллектива более 175 млн проданных записей и 22 премии Grammy.

А юбилей музыканты решили отметить не на огромном стадионе, а там, где все началось: во дворе обычной дублинской школы.