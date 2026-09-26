Бангкок затопило после сильных дождей: власти объявили режим бедствия

Начиная с 24 сентября в Бангкоке городе выпало почти 300 мм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в восточной части столицы Таиланда, сообщает ВВС.

В городе затоплены все дороги, вода поднялась в каналах и проникла в расположенные рядом дома и рестораны.

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По словам губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта, основные каналы заполнялись быстрее, чем городские службы успевали откачивать воду. Дожди продолжаются, а жители домов возле каналов по-прежнему находятся в зоне риска.

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Губернатор призвал горожан перевезти автомобили на возвышенные участки. Власти также предупредили о новых сильных дождях и возможных внезапных наводнениях.

Угроза сохраняется в восточных, северо-восточных и центральных районах Таиланда. До воскресенья там возможны разливы рек, сток воды из лесных районов и сход селевых потоков.

В ноябре 2025 года сильное наводнение произошло в провинции Сонгкхла. Оно затронуло более 243 тысяч домохозяйств. Более 1200 человек эвакуировали, один человек погиб.