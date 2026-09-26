Бангкок объявлен зоной бедствия: после мощных ливней улицы столицы Таиланда ушли под воду

Власти Бангкока объявили все 50 районов города зонами бедствия из-за сильнейшего наводнения. После почти непрерывных дождей дороги оказались под водой, затоплены дома и магазины, а в некоторых районах жителям приходится передвигаться по воде глубиной до пояса, сообщает BBC.

С четверга, 24 сентября, в столице Таиланда выпало около 300 мм осадков. Особенно серьезно пострадала восточная часть Бангкока. Городские каналы практически полностью заполнены, поэтому дренажная система уже не успевает отводить поступающую воду.

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Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что сложившаяся ситуация представляет угрозу для жизни людей и может привести к ущербу государственному и частному имуществу.

Власти призвали жителей районов возле каналов перенести ценные вещи на верхние этажи, а автомобили - на возвышенные участки. Особое внимание уделяется пожилым и маломобильным людям. Пациентам, которые дома зависят от жизненно важного медицинского оборудования, губернатор рекомендовал рассмотреть возможность временного пребывания в больницах.

Армия подключилась к ликвидации последствий стихии: готовятся временные убежища и полевые кухни. В качестве мест размещения пострадавших могут использовать школы.

Аэропорты продолжают работать

Несмотря на наводнение, международный аэропорт Суварнабхуми работает в обычном режиме. Открыт и второй крупный аэропорт столицы - Донмыанг. Однако главной проблемой для путешественников может стать дорога до терминалов: из-за подтоплений и пробок поездка способна занять значительно больше времени.

Туристическое управление Таиланда также предупреждает, что из-за затопления отдельных улиц возможны серьезные задержки на пути к вокзалам, аэропортам и другим транспортным узлам. При этом Airport Rail Link и красная линия пригородной железной дороги продолжают работать.

Ситуацию осложняет прогноз погоды. В выходные в Бангкоке ожидаются новые грозы и сильные дожди, поэтому уровень воды в каналах может вновь подняться. Власти рассчитывают, что при отсутствии новых ливней на отвод основной массы воды потребуется примерно 2-3 дня.

По данным Sky News, наводнения затронули не только Бангкок: по всему Таиланду от стихии пострадали более 84 тысяч человек, особенно в центральной части страны.

На данный момент сообщений о погибших в Бангкоке нет.

Для жителей города происходящее вызывает неприятные воспоминания о катастрофическом наводнении 2011 года. Тогда стихия затронула значительную часть Таиланда, продолжалась несколько месяцев и унесла жизни сотен людей. Одна из жительниц Бангкока, чей магазин сейчас уже второй день закрыт из-за воды, рассказала AFP, что нынешняя ситуация в ее районе кажется ей даже хуже, чем тогда.

Метеорологи отмечают, что сильные дожди для Таиланда в сезон муссонов не являются необычными. Однако за последние дни воды выпало настолько много, что городская дренажная система не справилась с нагрузкой: переполненные каналы затрудняют откачку воды, а затопленные улицы серьезно осложнили движение в многомиллионном Бангкоке.