Виза в Египет снова подорожает: сколько придется платить туристам с 2027 года

При этом фактические расходы путешественников могут оказаться выше. Согласно разъяснению туристической палаты, к базовой стоимости визы добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление документов и банковские комиссии, включая налоги.

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Таким образом, при применении дополнительного сбора общая стоимость однократной визы составит 39 долларов.

Пока не уточняется, будет ли дополнительная плата распространяться на все способы получения визы. В настоящее время она взимается, в частности, при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. В аэропортах, где используются обычные визовые марки, такой сбор пока не предусмотрен.

Это уже второе повышение стоимости египетской визы за последнее время. С 1 марта 2026 года ее цена увеличилась с 25 до 30 долларов. Таким образом, менее чем за год базовый визовый сбор вырастет на 8 долларов, или на 32%.

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Что нужно знать туристам из Латвии

Граждане Латвии могут оформить туристическую визу в Египет заранее через официальный электронный портал visa2egypt.gov.eg или получить ее по прибытии в страну.

Для въезда необходим паспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев с даты прибытия. При оформлении электронной визы рекомендуется иметь при себе ее распечатанную копию.

Туристам, планирующим отдых в Египте в 2027 году, стоит заранее уточнять окончательную стоимость визы у туроператора или на официальном визовом портале страны.