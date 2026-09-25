В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

В TikTok распространяется серия роликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, на которых якобы показаны массовые протесты в европейских городах. Видео посвящены миграции, недовольству правительствами и общей ситуации в разных странах, а некоторые из них уже собрали более 300 тысяч просмотров.

Команда The Cube, занимающаяся проверкой фактов для Euronews, обнаружила такие публикации, ориентированные на пользователей Португалии, Франции, Германии, Ирландии, Италии и Великобритании. При этом многие зрители, судя по реакции в соцсетях, воспринимают происходящее на экране как реальные события.

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Проверка показала, что демонстраций из этих роликов в действительности не было. Авторы используют узнаваемые элементы телевизионных новостей, чтобы придать постановочным кадрам вид настоящих репортажей.

Один из таких роликов изображает португальскую журналистку, которая якобы рассказывает о протесте. На микрофоне виден логотип государственного телеканала RTP, а графика напоминает оформление частного канала SIC Notícias. Есть и другая проблема: указанное место съемки не соответствует действительности - рядом с показанным зданием на самом деле проходит река Тежу.

The Cube обратился в RTP. В телеканале сообщили, что женщина из ролика никогда у них не работала, а сам RTP не имеет отношения к распространяемому видео.

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Политические мотивы в подобных публикациях тоже заметны. Если причины вымышленных протестов часто формулируются расплывчато - например, как недовольство «состоянием страны», - то некоторые ролики содержат прямые отсылки к ультраправым партиям. В немецких видео, которые изучила команда The Cube, встречались подписи в поддержку «Альтернативы для Германии».

В комментариях пользователи также призывают политиков вмешаться и решить, в частности, проблему миграции. Среди упоминаемых фигур - Андре Вентура из португальской партии Chega, представители французского «Национального объединения» и Алиса Вайдель из АдГ.

Многие ролики заканчиваются призывом к дальнейшему распространению контента. Пользователям предлагают поделиться своим мнением или написать название города, из которого они смотрят видео.

Эксперты считают, что массовое создание подобных материалов может использоваться для воздействия на общественное восприятие и усиления политической поляризации. «Зрители взаимодействуют с такими роликами прежде всего потому, что синтетические изображения напрямую обращаются к уже существующим политическим тревогам и культурным обидам», - объяснила The Cube Бруна Мартинс душ Сантуш из организации WITNESS, изучающей влияние новых технологий, включая генеративный ИИ и дипфейки.