25 сентября 2026, 09:28

В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

google news Подпишитесь на нас
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

В TikTok распространяется серия роликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, на которых якобы показаны массовые протесты в европейских городах. Видео посвящены миграции, недовольству правительствами и общей ситуации в разных странах, а некоторые из них уже собрали более 300 тысяч просмотров.

Команда The Cube, занимающаяся проверкой фактов для Euronews, обнаружила такие публикации, ориентированные на пользователей Португалии, Франции, Германии, Ирландии, Италии и Великобритании. При этом многие зрители, судя по реакции в соцсетях, воспринимают происходящее на экране как реальные события.

Читайте нас также

Проверка показала, что демонстраций из этих роликов в действительности не было. Авторы используют узнаваемые элементы телевизионных новостей, чтобы придать постановочным кадрам вид настоящих репортажей.

Один из таких роликов изображает португальскую журналистку, которая якобы рассказывает о протесте. На микрофоне виден логотип государственного телеканала RTP, а графика напоминает оформление частного канала SIC Notícias. Есть и другая проблема: указанное место съемки не соответствует действительности - рядом с показанным зданием на самом деле проходит река Тежу.

The Cube обратился в RTP. В телеканале сообщили, что женщина из ролика никогда у них не работала, а сам RTP не имеет отношения к распространяемому видео.

Читайте Mixer
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

Водолеи, Рыбы, Козероги и Весы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 26…
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

Психологический тест: выберите баночку - и узнайте, умеете ли вы беречь…
Румяная брюссельская капуста с грецкими орехами в медово-горчичной заправке

Брюссельская капуста не будет горчить: кладу срезом вниз на горячий…
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

Выберите пирожок и узнайте, какой заботы вам не хватает?

Политические мотивы в подобных публикациях тоже заметны. Если причины вымышленных протестов часто формулируются расплывчато - например, как недовольство «состоянием страны», - то некоторые ролики содержат прямые отсылки к ультраправым партиям. В немецких видео, которые изучила команда The Cube, встречались подписи в поддержку «Альтернативы для Германии».

В комментариях пользователи также призывают политиков вмешаться и решить, в частности, проблему миграции. Среди упоминаемых фигур - Андре Вентура из португальской партии Chega, представители французского «Национального объединения» и Алиса Вайдель из АдГ.

Многие ролики заканчиваются призывом к дальнейшему распространению контента. Пользователям предлагают поделиться своим мнением или написать название города, из которого они смотрят видео.

Эксперты считают, что массовое создание подобных материалов может использоваться для воздействия на общественное восприятие и усиления политической поляризации. «Зрители взаимодействуют с такими роликами прежде всего потому, что синтетические изображения напрямую обращаются к уже существующим политическим тревогам и культурным обидам», - объяснила The Cube Бруна Мартинс душ Сантуш из организации WITNESS, изучающей влияние новых технологий, включая генеративный ИИ и дипфейки.

google news Подпишитесь на нас
Румяная брюссельская капуста с грецкими орехами в медово-горчичной заправке

Брюссельская капуста не будет горчить: кладу срезом вниз на горячий…
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

Выберите пирожок и узнайте, какой заботы вам не хватает?

В мире

В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
25 сентября, 09:28
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
24 сентября, 21:05
ИИ-агент OpenAI взломал правительственный сайт Австралии - первый известный случай в мире
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 20:32 20:32
В Испании расследуют загадочную смерть архитектора Жосепа Хуанпере: ключевой свидетель в коме
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 20:20 20:20
Премьер Венгрии Петер Мадьяр впервые посетил Ватикан в должности главы правительства
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 19:00 19:00
В Париже приговорили к восьми годам главаря банды детей-карманников: они приносили ему до 25 тысяч евро в день
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 16:30 16:30
Исчез из тюрьмы и запутывал следы: в Дубае поймали афериста Хендрика Холта
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 15:05 15:05
Хакеры заявили о краже данных тысяч сотрудников ФБР: среди раскрытых могут быть секретные специалисты
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 14:33 14:33
«Бесполезная организация и каста паразитов»: зачем Милей устроил разнос ООН с ее собственной трибуны
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 13:29 13:29
ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 12:37 12:37
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
24 сентября, 11:59 11:59
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны

Латвия

В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
25 сентября, 08:58
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 07:58
Рижский зоопарк станет необычным местом для голосования на выборах
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
24 сентября, 18:05 18:05
Непал подтвердил пригодность ДНК-профилей для идентификации 33-х пропавших латвийцев
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
24 сентября, 17:30 17:30
В Даугавпилсе расширят круг претендентов на муниципальные квартиры
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
24 сентября, 15:28 15:28
Зонт лучше не забывать: пятница принесет Латвии затяжные дожди и ветер
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
24 сентября, 14:00 14:00
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
24 сентября, 12:58 12:58
Сейм снизил акциз на бензин и дизель: что изменится на заправках с 1 октября
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
24 сентября, 11:27 11:27
«Заяц», «Брусника», «Клюква» и «Дятел»: электропоезда Vivi получили новые имена, связанные с природой Латвии
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
24 сентября, 07:58 07:58
Сегодня жители Латвии смогут бесплатно получить консультацию юриста по телефону
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 19:57 19:57
В Латвии введут налог 10% для небольших заработков: кто сможет воспользоваться новым порядком
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 18:27 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч

ЧП

В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
24 сентября, 16:16
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
24 сентября, 15:57
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
24 сентября, 09:28
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
23 сентября, 11:59
Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Хейден Панеттьери - звезде «Героев» было 36 лет
23 сентября, 10:35
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
23 сентября, 10:06
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг

Mixer

Одолжили им деньги? 4 знака зодиака, которым лучше напомнить о долге (и как лучше это сделать)
25 сентября, 09:18
Wellness stacking: как собрать полезные привычки в одну «стопку» - и наконец перестать их бросать
Одолжили им деньги? 4 знака зодиака, которым лучше напомнить о долге (и как лучше это сделать)
25 сентября, 09:05
Водолеи, Рыбы, Козероги и Весы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 26 сентября
Одолжили им деньги? 4 знака зодиака, которым лучше напомнить о долге (и как лучше это сделать)
25 сентября, 08:50
Психологический тест: выберите баночку - и узнайте, умеете ли вы беречь радость впрок
25 сентября, 08:11
Брюссельская капуста не будет горчить: кладу срезом вниз на горячий противень
25 сентября, 08:05
Выберите пирожок и узнайте, какой заботы вам не хватает?
25 сентября, 07:43
Психологический тест: какую батарейку вы выбрали не раздумывая? Она подскажет ваш энергетический тип
25 сентября, 07:19
Интернет мемы на утро 25 сентября и дача
25 сентября, 06:41
Одолжили им деньги? 4 знака зодиака, которым лучше напомнить о долге (и как лучше это сделать)

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии

Спорт

Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас