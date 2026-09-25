В школах Италии запретили носить никабы и бурки

Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони запретило ношение бурок и никабов в школах. Кроме того, власти ограничили долю недавно прибывших иностранных учеников, которые недостаточно владеют итальянским языком, до 30% в одном классе, сообщает Associated Press.

Новый закон направлен на интеграцию учащихся через изучение итальянского языка. При этом хиджаб как элемент одежды остается разрешенным.

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Если в классе доля недавно прибывших учеников с недостаточным знанием итальянского языка превышает 30%, их должны распределять между другими классами и школами.

Мелони заявила, что новые меры должны способствовать «настоящей интеграции», обеспечить учащимся равные возможности и сократить количество так называемых «классов-гетто».

Постановление правительства вступило в силу немедленно, однако в течение 60 дней его должен одобрить парламент. Правящая коалиция Мелони располагает там большинством.

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Новые правила также касаются родителей иностранных учеников. Их могут обязать посещать бесплатные курсы итальянского языка, если языковой барьер в семье создает проблемы с учебой или поведением ребенка. За отказ предусмотрен штраф от 200 до 1000 евро.

Ограничение в 30% для числа иностранных учеников уже действовало в Италии с 2010 года. Теперь власти намерены следить за его соблюдением.

Профсоюзы и учителя уже раскритиковали новый закон. Они указывают на сложности с распределением учеников между школами в районах с высокой долей иностранцев. Педагоги также считают, что выделенных правительством 14 млн евро на языковую поддержку недостаточно.

По данным Министерства образования Италии, в 2022–2023 учебном году учащиеся без итальянского гражданства составляли 11,2% от общего числа школьников. При этом в 7,6% классов доля иностранных учащихся превышала 30%.